Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι διέταξε επιπλέον αύξηση 9% στους δασμούς κατά της Ελβετίας, επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο του μίλησε Ελβετή αξιωματούχος, η οποία τον καλούσε να ανακαλέσει την επιβολή των μέτρων.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεώρησε τον τόνο της Καρίνα Κέλερ-Σούτερ, μέλους του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετίας – την οποία εσφαλμένα αποκάλεσε «πρωθυπουργό» – «επαναλαμβανόμενο» και «επιθετικό».

«Έβαλα δασμό 30%, που είναι πολύ χαμηλός. Μετά δέχθηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από, νομίζω, την Πρωθυπουργό της Ελβετίας, και ήταν πολύ επιθετική αλλά ευγενική, αλλά πολύ επιθετική. Έλεγε: “Κύριε, είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”. Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι απάντησε στην Ελβετή αξιωματούχο πως, παρά το μικρό μέγεθος της χώρας, η Ελβετία παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα 42 δισ. δολαρίων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

«“Όχι, όχι, είμαστε μια μικρή χώρα”. Ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο, οπότε ήταν 30%. Και δεν μου άρεσε πραγματικά ο τρόπος που μας μίλησε και έτσι, αντί να της δώσω μείωση, το ανέβασα στο 39%», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ελβετία δεν κατέβαλλε καθόλου δασμούς, ενώ εξήγαγε προϊόντα στις ΗΠΑ «σε βαθμό που δεν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει».

Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει λίγες εβδομάδες νωρίτερα στο World Economic Forum στο Νταβός, όπου εμφανίστηκε αβέβαιος για το εάν η Ελβετία διαθέτει πρωθυπουργό ή πρόεδρο. «Νομίζω η Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, η Πρόεδρος, η Πρωθυπουργός τηλεφώνησε, μια γυναίκα. Και ήταν πολύ επαναλαμβανόμενη. Έλεγε: “Όχι, όχι, όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, 30%. Είμαστε μια μικρή, μικρή χώρα”. Αλλά είπα: “Μπορεί να είστε μικρή, αλλά έχετε μεγάλο έλλειμμα”», είχε αναφέρει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



