Ο Τραμπ απειλεί και την Κούβα: Κάντε συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν να είναι πολύ αργά

«Δεν θα έχετε πια τα πετρέλαια και τα λεφτά που είχατε τόσα χρόνια από τη Βενεζουέλα»

11 Ιαν. 2026 15:30
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν φρενάρει πουθενά πλέον! Με ανάρτησή του πρότεινε, με τον δικό του τρόπο, ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ είχε καλέσει πριν λίγες μέρες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την «απαγωγή» του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Λαοί της Αμερικής, συσπειρωνόμαστε!”», είπε ο Κουβανός πρόεδρος σε διαδήλωση στην Αβάνα, που κάλεσε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα προκειμένου να καταγγείλει τη «στρατιωτική επίθεση» της Ουάσινγκτον εναντίον της Βενεζουέλας.

Στη διαδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε πλατεία της πρωτεύουσας απέναντι από την πρεσβεία των ΗΠΑ, ο Κουβανός πρόεδρος καταδίκασε τη «στυγνή και δόλια επίθεση» που εξαπέλυσε η Ουάσινγκτον και την «απαράδεκτη και βάρβαρη απαγωγή» του Νικολάς Μαδούρο.

