Ο Τραμπ δημοσίευσε προσωπικό μήνυμα Μακρόν για την Γροιλανδία ΦΩΤΟ

Μήνυμα που του έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανάρτησε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω» το νέο μήνυμα Τραμπ για Γροιλανδία

Στο μήνυμα αυτό, ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι θα μπορούσε να οργανώσει μια συνάντηση της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ, ενώ τονίζει ότι δεν κατανοεί «τι κάνει με τη Γροιλανδία».

Ο Ρεπουμπλικάνος ανάρτησε το screenshot του μηνύματος στο Truth Social και το περιβάλλον του Μακρόν επιβεβαίωσε ότι αυτό το «ιδιωτικό μήνυμα» του Γάλλου προέδρου είναι αυθεντικό.

Σύμφωνα με το screenshot του μηνύματος, ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με το Ιράν», όμως προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει στον Ρεπουμπλικάνο να οργανώσει «μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι την Πέμπτη το βράδυ» και εξηγεί ότι θα μπορούσε να «προσκαλέσει τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριό» της.

Παράλληλα, προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δειπνήσει μαζί του στο Παρίσι την Πέμπτη, «προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ».

Το περιβάλλον του Μακρόν επισήμανε ότι το μήνυμα αυτό είναι «πραγματικό» και «καταδεικνύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, υιοθετεί την ίδια γραμμή».

«Στη Γροιλανδία, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών δεν είναι διαπραγματεύσιμος και η δέσμευσή μας ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ υπέρ της ασφάλειας της περιοχής της Αρκτικής παραμένει σταθερή», εξήγησε η ίδια πηγή.

«Εξάλλου είμαστε αποφασισμένοι η φετινή μας προεδρία στην G7 να γίνει μια χρήσιμη ευκαιρία για να συμβάλουμε στον διάλογο και τη συνεργασία», πρόσθεσε.

«Στη Συρία, συνεργαζόμαστε από κοινού με τους Αμερικανούς υπέρ της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και του σεβασμού της κατάπαυσης του πυρός, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί στους συμμάχους μας στον αγώνα κατά του Νταές», σύμφωνα με το περιβάλλον του Μακρόν.

«Στο Ιράν, απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και βρισκόμαστε στο πλευρό όσων τις υπερασπίζονται», σημείωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



