Ο Τραμπ και η χερσαία εισβολή στο Ιράν, όλα τα σενάρια για την επόμενη φάση του πολέμου

Το ερώτημα που τίθεται από αρκετούς είναι το εξής: Θα στείλουν οι ΗΠΑ στρατεύματα στο Ιράν; Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στη χώρα, αλλά οι ειδικοί αναμένουν στοχευμένες ειδικές επιχειρήσεις αντί για εισβολή.

Μεγάλη έκρηξη σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης στην πόλη Μπανέχ του Δυτικού Κουρδιστάν, ΒΙΝΤΕΟ

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έριξε επιπόλαια την ιδέα της αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, αψήφησε ανοιχτά ένα μακροχρόνιο προεδρικό ταμπού.

«Όπως λένε όλοι οι Πρόεδροι, ”δεν θα σταλούν στρατεύματα”, εγώ δεν το λέω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του σκληροπυρηνικού θεοκρατικού καθεστώτος.

Ωστόσο – όπως σημειώνει ανάλυση του aljazeera.com – ενώ η πολιτική ρητορική από την Ουάσινγκτον υπονοεί μία εκτεταμένη σύγκρουση, οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα στο δύσβατο ιρανικό έδαφος θα είναι πολύ διαφορετική από μια παραδοσιακή εισβολή.

Ο στρατιωτικός και στρατηγικός αναλυτής συνταγματάρχης Νιντάλ Αμπού Ζέιντ δήλωσε στο Al Jazeera ότι είναι απίθανο οι ΗΠΑ να εξετάζουν το ενδεχόμενο μίας παραδοσιακής χερσαίας εισβολής με άρματα μάχης και μαζική είσοδο πεζικού, αλλά μάλλον ένα διαφορετικό μοντέλο πολέμου.

«Χερσαίες δυνάμεις» έναντι «επιλεκτικών επιχειρήσεων»

Στην συνέντευξή του στη «New York Post» στις 2 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της άφιξης επίγειων δυνάμεων, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην τρέχουσα αεροπορική εκστρατεία, που ονομάζεται «Επιχείρηση Epic Fury».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις χερσαίες δυνάμεις – όπως λένε όλοι οι Πρόεδροι, ”Δεν θα υπάρξουν χερσαίες δυνάμεις”. Εγώ δεν το λέω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ μετά τις επιθέσεις που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και δεκάδες άλλους αξιωματούχους. «Λέω «πιθανώς δεν τις χρειαζόμαστε» ή «αν ήταν απαραίτητες».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε αυτό το μήνυμα σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. «Δεν χρειάζεται να στείλουμε 200.000 στρατιώτες εκεί και να μείνουμε για 20 χρόνια», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με τον αναλυτή συνταγματάρχη Νιντάλ Αμπού Ζέιντ, τα σχόλια των Χέγκσεθ και Τραμπ συνάδουν με αυτό που είναι στρατιωτικά γνωστό ως «pick-up» ή επιλεκτικές επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει περιορισμένες προσπάθειες από ειδικές δυνάμεις που διεισδύουν σε συγκεκριμένα σημεία για να εκτελέσουν αποστολές σαμποτάζ ή συλλογής πληροφοριών, ακολουθούμενες από ταχεία απομάκρυνση.

Μια παραδοσιακή εισβολή για την κατάληψη εδαφών δεν είναι εφικτή, δήλωσε ο Αμπού Ζέιντ, αναφέροντας το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον του Ιράν, τη δύσβατη γεωγραφία και την πληθυσμιακή πυκνότητα, τα οποία παρέχουν στην Τεχεράνη ένα σαφές αμυντικό πλεονέκτημα. Σημείωσε ότι και το Ισραήλ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μια χερσαία επιχείρηση στο Ιράν είναι ανέφικτη.

Το πυρηνικό πρόσχημα και το «προχωρημένο χρονοδιάγραμμα»

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η απόφαση για την έναρξη των κοινών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ ελήφθη μετά την κατάρρευση των «τελικών συνομιλιών» στη Γενεύη στις 26 Φεβρουαρίου, δύο 24ωρα πριν την έναρξη του πολέμου. Ως αφορμή, ισχυρίστηκε, ήταν πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που έδειχναν ότι το Ιράν είχε μεταφέρει κρυφά το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου σε «εντελώς διαφορετική τοποθεσία».

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις, γνωστές ως «Επιχείρηση Midnight Hammer», είχαν «εξοντώσει» τις γνωστές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. «Τότε ανακαλύψαμε ότι εργάζονταν σε μια εντελώς διαφορετική περιοχή, σε μια εντελώς διαφορετική τοποθεσία, με σκοπό την κατασκευή πυρηνικού όπλου μέσω εμπλουτισμού – οπότε ήρθε η ώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση «προχωρά πολύ πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα». Αρχικά εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε περίπου τέσσερις εβδομάδες, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος της εξάλειψης της ηγετικής δομής – η εξόντωση 49 ανώτερων αξιωματούχων – είχε επιτευχθεί σε μία μόνο ημέρα.

Ωστόσο, ο Αμπού Ζέιντ επεσήμανε ότι η αρχική αναφορά του Τραμπ σε ένα χρονοδιάγραμμα τεσσάρων εβδομάδων δεν είναι απλώς επιχειρησιακή, αλλά συνδέεται με την εσωτερική νομοθεσία των ΗΠΑ. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ περιορίζει την εξουσία του προέδρου να κηρύξει πόλεμο πέραν των 30 ημερών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, καθιστώντας το χρονικό περιθώριο των «τεσσάρων εβδομάδων» ένα κρίσιμο νομικό και πολιτικό υπολογισμό.

Ο πόλεμος των πυραύλων και η ναυτική προπαγάνδα

Ενώ η ιρανική διοικητική δομή έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, η Τεχεράνη συνεχίζει να ανταποδίδει τα πυρά. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τουλάχιστον έξι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί σε μάχες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ταυτόχρονα, το Ιρανικό Σώμα Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίστηκε ότι έριξε τέσσερις πυραύλους κρουζ στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται σε ύδατα κοντά στο Ιράν. Ο Αμπού Ζέιντ απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό ως «προπαγάνδα» των μέσων ενημέρωσης με στόχο να πλήξει το ηθικό και το κύρος του αμερικανικού στρατού.

Εξήγησε ότι το αεροπλανοφόρο προστατεύεται από προηγμένα συστήματα πυραύλων RIM-116 Rolling Airframe Missile, ικανά για αναχαίτιση σε μεγάλο υψόμετρο, με την υποστήριξη ενός πολυεπίπεδου αμυντικού δικτύου από συνοδευτικά αντιτορπιλικά. Επιπλέον, αμερικανικά αεροσκάφη αναγνώρισης, ιδίως αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, διατηρούν συνεχή επιτήρηση, καθιστώντας εξαιρετικά απίθανη την εκτόξευση πυραύλων χωρίς να ανιχνευθούν.

Η αντίδραση στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Παρά τη στρατιωτική δυναμική, ο Τραμπ αντιμετωπίζει σκεπτικισμό στο εσωτερικό. Δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόνο το 27% των Αμερικανών ενέκρινε τις επιθέσεις, ενώ μια δημοσκόπηση της CNN/SSRS έδειξε ότι το ποσοστό έγκρισης ήταν 41%.

Ο Τραμπ απέρριψε τα στοιχεία αυτά, επιμένοντας ότι μια «σιωπηλή πλειοψηφία» υποστηρίζει την προληπτική δράση για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από «τρελούς ανθρώπους» και αναφέροντας την 47χρονη ιστορία εχθρότητας του Ιράν, που περιλαμβάνει την κρίση με τους ομήρους στην πρεσβεία το 1979 και τις βομβιστικές επιθέσεις σε στρατώνες στη Βηρυτό το 1983.

Εν τω μεταξύ, ο Αμπού Ζέιντ σημείωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενδέχεται να υποτίμησαν την ικανότητα του Ιράν να αποκαταστήσει γρήγορα την ιεραρχία του. Υιοθετώντας μια δογματική προσέγγιση «κεντρικού σχεδιασμού και αποκεντρωμένης εκτέλεσης», η Τεχεράνη κατάφερε να απορροφήσει το αρχικό σοκ και να διατηρήσει το πυραυλικό της μπαράζ παρά την έντονη ηλεκτρονική παρεμβολή και την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το πόσο καιρό μπορεί το Ιράν να διατηρήσει αυτή τη στρατηγική «πυρκαγιάς» παραμένει το καθοριστικό ερώτημα. Καθώς ο Τραμπ καυχιέται ότι ολοκλήρωσε σε μία μέρα την αποκεφαλισμό της ηγεσίας σε τέσσερις εβδομάδες, ο χρόνος συνεχίζει να τρέχει και για τις δύο πλευρές. Τελικά, η επόμενη φάση αυτού του πολέμου μπορεί να μην αποφασιστεί από τις δεκάδες χιλιάδες Αμερικανικών στρατιωτών που βαδίζουν στο ιρανικό έδαφος, αλλά από το ποια πλευρά θα εξαντλήσει πρώτη τον διαθέσιμο χρόνο της, αλλά και τις βάσεις εκτοξευτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



