O Tραμπ κατά του Καναδά με αφορμή μια … γέφυρα

Ένα ακόμα ζήτημα αντιπαράθεσης για τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε χθες (9/2/2026) ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να λειτουργήσει η υπό κατασκευή γέφυρα η οποία θα συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, κρίνοντας πως θα όφειλε να ανήκει στη χώρα του «τουλάχιστον η μισή» υποδομή.

«Δεν θα επιτρέψω να ανοίξει αυτή η γέφυρα ωσότου οι ΗΠΑ αποζημιωθούν πλήρως για όλα όσα τους έχουμε δώσει και επίσης, όσο ο Καναδάς δεν μεταχειρίζεται τις ΗΠΑ με τον δίκαιο τρόπο και με τον σεβασμό που αξίζουμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social.

«Θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις αμέσως», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση. «Με όλα όσα τους έχουμε δώσει, θα έπρεπε να είμαστε ιδιοκτήτες ίσως τουλάχιστον του μισού πόρου αυτού», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η γέφυρα, που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή πάνω από τον ποταμό Ντιτρόιτ, θα συνδέσει την ομώνυμη πόλη της πολιτείας Μίσιγκαν με την καναδική πόλη Ουίνδσορ (Οντάριο).

Το έργο της κατασκευής άρχισε το 2018 και το συνολικό κόστος είχε υπολογιστεί πως θα έφθανε τα 6,4 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (4 δισεκ. ευρώ). Η λειτουργία της γέφυρας προβλέπεται εντός 2026.

Στην ίδια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, εκείνος επέκρινε για ακόμη μια φορά την Οτάβα για την πρόθεσή της να ενισχύσει τη συνεργασία με την Κίνα: το Πεκίνο «θα φάει τον Καναδά ζωντανό», πέταξε.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στάθηκε εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, που είχε δώσει πράσινο φως στο έργο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις εχθρικές τοποθετήσεις για τον Καναδά από τότε που επέστρεψε στην εξουσία. Έχει εξαπολύσει επιθέσεις, εμπορικές και οικονομικές, ενώ για κάποιο διάστημα επαναλάμβανε πως ο βόρειος γείτονας της χώρας του θα έπρεπε να είναι «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, απείλησε τη χώρα πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «100%» αν κλειστεί συμφωνία για το εμπόριο ανάμεσα στον Καναδά και την Κίνα, ενώ διεμήνυσε πως η κυβέρνησή του αποσύρει την πιστοποίηση αεροσκαφών κατασκευασμένων από καναδικές βιομηχανίες, πάνω απ’ όλα την Bombardier.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωνε συμφωνίες με την Κίνα για τους τελωνειακούς δασμούς και για τις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο, που χαρακτηρίστηκε νέα σελίδα στη σχέση των δυο χωρών, που χαρακτηριζόταν από διενέξεις και εντάσεις για χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



