«Ο Τραμπ σχεδιάζει διάσπαση της ΕΕ» -Σοκ από δημοσίευμα

Σεισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προκαλεί δημοσίευμα του αμερικανικού Defense One.

Σύμφωνα με αυτό μια μακρύτερη, αδημοσίευτη εκδοχή της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας (NSS) της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προτείνει τη σταδιακή «απόσπαση» τεσσάρων χωρών από την ΕΕ.

Στόχος, σύμφωνα με τις διαρροές, είναι η δημιουργία ενός μπλοκ κρατών πιο στενά ευθυγραμμισμένων με την Ουάσινγκτον και τον Τραμπ, στο πλαίσιο μιας πολιτικής «Make Europe Great Again».

Οι “τέσσερις” και το σχέδιο ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ

Αυστρία, Ουγγαρία, Ιταλία και Πολωνία φέρονται να κατονομάζονται στο υποτιθέμενο έγγραφο ως χώρες με «παραδόσεις αντίστασης» απέναντι στις Βρυξέλλες και με κυβερνήσεις που εμφανίζονται ιδεολογικά πιο κοντά στον Τραμπ, μολονότι ο τελευταίος διχάζει την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προτείνει οι ΗΠΑ να «εργαστούν περισσότερο μαζί τους, με στόχο την απομάκρυνσή τους από την ΕΕ», ενισχύοντας παράλληλα πολιτικές δυνάμεις που «επιδιώκουν τη διατήρηση/αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής… ενώ παραμένουν φιλοαμερικανικές».

Η φερόμενη αναφορά στη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας της κυβένησης Τραμπ σε «πολιτισμική εξάλειψη» της Ευρώπης λόγω μετανάστευσης ευθυγραμμίζεται με ρητορική της άκρας δεξιάς, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία εντός ΕΕ, την ώρα που ο σύμμαχος του Ρεπουμπλικανού προέδρου, Έλον Μασκ ζητά ανοικτά την κατάργηση της Ένωσης.

Η δημοσιευμένη εκδοχή της στρατηγικής αυτής καταγγέλλει χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία ως «αποδυναμωμένες» και κατηγορεί την Ευρώπη ότι «άφησε τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται επ’ αόριστον».

Αντιδράσεις από τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ

Στην Αυστρία, η εφημερίδα Die Presse προειδοποίησε: «Ο Τραμπ θέλει να διχάσει την ΕΕ με τη βοήθεια της Αυστρίας», ενώ η Standard έκανε λόγο για αμερικανική πίεση προς ένα πιθανό «Öxit» (έξοδο της Αυστρίας από την ΕΕ).

Στη Σουηδία, η Dagens Nyheter υιοθέτησε ακόμη πιο δραματικό τόνο: «Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται απλώς στον δρόμο της απομάκρυνσης από την Ευρώπη – πρακτικά μετατρέπονται σε αντίπαλο, όπως η Κίνα και η Ρωσία».

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι Ουάσινγκτον, Πεκίνο και Μόσχα φαίνεται να επιδιώκουν κοινό στόχο: τη διάσπαση της ΕΕ.

Αντίθετα, στον ιταλικό Τύπο –μολονότι η Ιταλία εμφανίζεται στις «τέσσερις» χώρες– κυριάρχησε πιο ψύχραιμη προσέγγιση: «Είναι σωστό να ανησυχούμε. Αλλά το έγγραφο πρέπει να ληφθεί ως αυτό που είναι: ένα έγγραφο… Δεν είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα το τηρήσει πιστά. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν το έχει καν διαβάσει», έγραψε χαρακτηριστικά εφημερίδα της Ρώμης.

