Ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με το CNN – «Είστε κανάλι με χαμηλά νούμερα»

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε τη Δευτέρα στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του από το Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς έθεσε ερώτημα για την υπόθεση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος φέρεται να απελάθηκε κατά λάθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ, αφού παραχώρησε τον λόγο στη δημοσιογράφο με ειρωνικό τόνο αποκαλώντας το CNN «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα», αντέδρασε έντονα στην ερώτησή της για το αν ο Γκαρσία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, παραπέμποντας την ερώτηση στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ.

Οι δύο αξιωματούχοι παρέθεσαν επιχειρήματα που αφορούσαν απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή του Γκαρσία από φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, συνεχίζοντας με επίθεση προς το CNN: «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

&

Trump on CNN: “I think they hate our country.”

That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state.pic.twitter.com/7BHPVWJf61

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2025