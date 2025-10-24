Ο Τραμπ ξεκινά περιοδεία στην Ασια, ποιοι είναι οι «σταθμοί» του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά μεγάλη περιοδεία στην Ασία, η οποία κρίνεται σημαντική για την παγκόσμια οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη «ένα μεγάλο ταξίδι» στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, στην πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή κατά τη δεύτερη θητεία του.

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε χθες Πέμπτη λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας κυρίως τη συνάντησή του με τον Σι. Αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (Apec).

«Την Πέμπτη το πρωί, τοπική ώρα, ο πρόεδρος Τραμπ θα συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Σι της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, προτού αναχωρήσει για να επιστρέψει» στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ένας εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, ο οποίος σιγόβραζε εδώ και μήνες, ξέσπασε στις αρχές του μήνα όταν το Πεκίνο επέκτεινε δραματικά τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ απείλησε τότε την Κίνα με ανταποδοτικούς δασμούς και άλλα μέτρα, αλλά τις τελευταίες ημέρες φάνηκε πιο αισιόδοξος αναφορικά με το ενδεχόμενο επίτευξης διμερούς εμπορικής συμφωνίας. «Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε πολύ καλά και όλοι θα είναι πολύ χαρούμενοι», εκτίμησε χθες.

Εξάλλου Κίνα και ΗΠΑ πρόκειται να έχουν νέες εμπορικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στη Μαλαισία, η οποία φιλοξενεί από την Κυριακή τη σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), επεσήμανε χθες και το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Όλες οι χώρες τις οποίες θα επισκεφθεί αναμένεται να στρώσουν κόκκινο χαλί στον Τραμπ σε μια προσπάθεια να κερδίσουν την εύνοιά του και να πετύχουν τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες για τους δασμούς και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρεί σήμερα από την Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει την Κυριακή στη Μαλαισία στη σύνοδο της Asean, την οποία απέφυγε πολλές φορές κατά την πρώτη του θητεία, η οποία θα διεξαχθεί από τις 26 ως τις 28 Οκτωβρίου.

Εκεί αναμένεται να συνάψει εμπορική συμφωνία με τη Μαλαισία και να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ταϊλάνδης- Καμπότζης.

Στη διάρκεια της συνόδου αυτής προβλέπεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Τραμπ με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Αλλά το αποκορύφωμα της περιοδείας θα είναι στη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στις 29 Οκτωβρίου για την APEC, στο περιθώριο της οποίας θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στην Γκιόνγκτζου.

