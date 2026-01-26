Ο Τριαντάφυλλος για το γάμο Κατσούλη – Ρουμελιώτη, θα γινόταν κουμπάρος

Τον γάμο του Σάκη Κατσούλη με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, με τους οποίους γνωρίστηκε μέσα από το ριάλιτι επιβίωσης Survivor και είχαν γίνει πολύ καλοί φίλοι, σχολιάσε ο Τριαντάφυλλος.

«Όντως παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη; Δεν έχουμε follow ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω γιατί», είπε, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει κάποια προσωπική επικοινωνία σήμερα.

«Δεν στεναχωριέμαι, πάνω απ’ όλα η υγεία, η οικογένειά μου, να είμαστε καλά, όλοι να είναι καλά. Είχα πει ότι θα τους παντρέψω, στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο, μετά όταν γίνανε χίλια δυο στο All Star κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανε μισό λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα βάλεις κάτω ένα ένα, είναι έτσι»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε γενικότερα στη μεταξύ τους σχέση μετά το τέλος του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του Survivor υπήρχε καλή επαφή και κοινή πορεία μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ αργότερα, στο Survivor All Star, τα πράγματα άλλαξαν.

«Στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο. Μετά, στο All Star, έγιναν χίλια δυο. Κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανα μισό λάθος. Αυτή είναι η αλήθεια», σημείωσε.

