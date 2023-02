Ο Τζο Μπάιντεν... παραπάτησε στη σκάλα του Air Force One ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμη ατύχημα είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σκόνταψε ανεβαίνοντας τις σκάλες του Air Force One, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Πολωνία.

Μάλιστα, χθες, φτάνοντας στη Βαρσοβία, μετά το σύντομο ταξίδι του στο Κίεβο, έπεσε ξανά κατεβαίνοντας τις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν έπεσε πρώτη φορά από τις σκάλες του Air Force One μόλις δύο μήνες μετά τη ανάληψη της προεδρίας τον Μάρτιο του 2021. Τον Ιούνιο, έπεσε από το ποδήλατό του ενώ περνούσε ένα Σαββατοκύριακο στην παραλία Rehoboth του Ντέλαγουερ, όπου έχει την θερινή του κατοικία.

Το νέο ατύχημα Μπάιντεν:

Biden falls while walking up the stairs to Air Force One once again.

This comes just hours after Twitter users noticed he was walking strange during Poland visit.pic.twitter.com/S4a85rB89x

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 22, 2023