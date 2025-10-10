Ο βασικός κανόνας που δεν πρέπει να παραμελείτε όταν υιοθετείτε μια γάτα

Είναι γεγονός ότι συχνά ακούμε ότι τα κατοικίδια που υιοθετούνται δείχνουν παντοτινή ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που τα φροντίζουν και τα εντάσσουν στην οικογένειά τους. Ελάχιστοι γνωρίζουν όμως ποιος είναι ο κανόνας του 3 που ισχύει για τις γάτες που πηγαίνουν σε ένα καινούριο σπίτι.

Μία από τις πιο καλές πράξεις που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι να υιοθετήσει μία γάτα από τον δρόμο ή ένα καταφύγιο. Η αγάπη που θα της δώσουμε είναι η αγάπη που έχει στερηθεί και χρειάζεται για να επιβιώσει. Οι πρώτες μέρες στο νέο της σπίτι είναι γεμάτες συναισθήματα τόσο για εκείνη όσο και για τους ανθρώπους. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να συνηθίσει και άλλα τόσα που πρέπει να προσαρμόσουν οι κηδεμόνες στην καθημερινότητά τους.

Η πιο όμως ασφαλής συμβουλή για να ακολουθήσετε είναι μία: Βάλτε ρεαλιστικούς στόχους!

O κανόνας του 3 και πώς να τον αξιοποιήσετε

Είτε είστε έμπειροι γατογονείς, είτε είναι η πρώτη φορά που υιοθετείτε ένα γατάκι, θα πρέπει να ξέρετε πως κάθε πλάσμα είναι διαφορετικό και αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο τα όσα συμβαίνουν γύρω του. Σε κάποιες περιπτώσεις τα γατάκια περνούν τις πρώτες μέρες κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι ή σε μέρη που νιώθουν ασφαλή. Σε άλλες είναι πιο εξωστρεφή και περίεργα για να γνωρίσουν το νέο περιβάλλον, μαζί με τους ανθρώπους που ζουν στο σπίτι.

Για να μπορέσετε να βάλετε τα πράγματα σε σειρά και να έχετε ρεαλιστικούς στόχους, χρησιμοποιήστε μια μέθοδο που οριοθετεί κάπως την περίοδο προσαρμογής της γάτας, τον κανόνα του 3. Ο κανόνας του 3 αφορά στα αποτελέσματα που είναι αναμενόμενο να δείτε τις 3 πρώτες ημέρες, τις 3 πρώτες εβδομάδες και τους 3 πρώτους μήνες.

Τι να περιμένετε τις 3 πρώτες ημέρες

Δώστε στη γάτα χώρο να συνηθίσει τη μετάβαση από το περιβάλλον όπου βρισκόταν, στο νέο της σπίτι. Δείξτε πολλή υπομονή, γιατί δεν είναι σίγουρο το πώς θα αντιδράσει το φουντωτό σας κατοικίδιο. Από τη μοναξιά του δρόμου ή ενός κλουβιού, θα βρεθεί σε ένα χώρο με πολλά ερεθίσματα, ανθρώπους, ενδεχομένως και άλλα κατοικίδια. Ανάλογα και με τις εμπειρίες που είχε μέχρι πρότινος, μπορεί να νιώσει δισταγμό και ανασφάλεια.

Μία συμβουλή που ακολουθούν αρκετοί με επιτυχία είναι να δίνουν στη γάτα χώρο μεν, αλλά να την περιορίζουν σε ένα δωμάτιο ή το μισό σπίτι. Έτσι, θα μπορεί να εξερευνήσει μεν, αλλά δεν θα νιώθει πως βρίσκεται σε έναν άγνωστο, αχανή χώρο. Όσο τη βλέπετε να εξοικειώνεται με το συγκεκριμένο κομμάτι του σπιτιού, τόσο περισσότερο χώρο της δίνετε. Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγχετε το αν τρώει, πίνει νερό και έχει μάθει την άμμο της, στοιχεία που δείχνουν αν βρίσκεται σε καλό στάδιο προσαρμογής.

Αν τη δείτε να κρύβεται, μην την πιέσετε να εμφανιστεί, ούτε φυσικά να της φωνάξετε. Μείνετε στον ίδιο χώρο μαζί της, αφήστε την να έρθει εκείνη προς τα εσάς, κάτι που μπορεί να μη συμβεί αμέσως, γι΄ αυτό θα πρέπει να δείξετε αρκετή υπομονή. Επίσης, μην την αφήσετε χωρίς επίβλεψη στο σπίτι με τα άλλα κατοικίδιά σας. Η γνωριμία πρέπει να γίνει αργά και με τη δική σας επιτήρηση για τυχόν αντιδράσεις.

Τι να περιμένετε στις 3 πρώτες εβδομάδες

Λογικά, η γάτα θα πρέπει να έχει αρχίσει να ξεθαρρεύει και να έχει συνηθίσει τόσο εσάς όσο και τον τρόπο ζωής σας. Επίσης, θα έχει βγει από το δωμάτιο που την βάλατε αρχικά και μπορεί ακόμη και να έρχεται να ξαπλώνει κοντά σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποφασίσετε οριστικά πού θα τοποθετήσετε το κρεβάτι, τα μπολ, την άμμο και τα παιχνίδια της. Οι πιο εξωστρεφείς γάτες ίσως να έχουν αρχίσει να τρέχουν έξω στον κήπο ή την αυλή.

Τι να περιμένετε στους 3 πρώτους μήνες

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γάτα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πως βρίσκεται σπίτι της και έχει συμβεί μια σημαντική και οριστική αλλαγή στη ζωή της. Είναι η στιγμή που θα αρχίσει να ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα και τα ένστικτά της.

Ο κανόνας του 3 ισχύει σε γενικές γραμμές και, όπως όλοι οι κανόνες, έτσι και σε αυτόν υπάρχουν εξαιρέσεις. Κάθε γάτα είναι διαφορετική και κάνει τα πράγματα με τους δικούς της ρυθμούς. Ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή, τα θέματα υγείας που ίσως αντιμετωπίζει, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν πριν την υιοθετήσετε, θα προσαρμοστεί ανάλογα. Αν δείτε κάτι ασυνήθιστο, αν κάποια συμπεριφορά της σας φαίνεται περίεργη, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας, ο οποίος θα σας δώσει τις κατάλληλες συμβουλές.

