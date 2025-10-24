Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη

Είναι δεδομένο ότι το ελαιόλαδο αποτελεί ένα αγαπημένο υλικό, γνωστό για τη γεύση, τη θρεπτική του αξία και τις ευεργετικές του ιδιότητες για την υγεία. Είναι απαραίτητο, όμως, για να διατηρηθεί να τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες αποθήκευσης.

Για την Ιστορία…

Στο παρελθόν, οι οικογένειες φύλαγαν το ελαιόλαδο σε μεγάλα πιθάρια, στις αποθήκες του σπιτιού. Οι χώροι αυτοί, συνήθως στο υπόγειο, ήταν ιδανικοί διότι ήταν σκοτεινοί, δροσεροί και μακριά από την υγρασία. Στις μέρες μας, τα σύγχρονα σπίτια δεν διαθέτουν πάντα τέτοιους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι, το ε.π. ελαιόλαδο, λόγω της ανώτερης ποιότητάς του, συνιστάται να αποθηκεύεται σ’ ένα δροσερό (10-18°C) και σκοτεινό σημείο του σπιτιού, αποφεύγοντας περιοχές με υγρασία, όπως κάτω από τον νεροχύτη. Επιπλέον, δεν πρέπει να αποθηκεύεται πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ειδικά αν εκτίθεται στον ήλιο, καθώς η ζέστη και το φως επιταχύνουν την αλλοίωσή του.

Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή της σωστής συσκευασίας. Η οξείδωση του καρπού ξεκινά ήδη από τη συγκομιδή και συνεχίζεται κατά την αποθήκευση, γι’ αυτό η εμφιάλωση του ε.π. ελαιολάδου σε σκουρόχρωμα μπουκάλια παίζει καθοριστικό ρόλο. Το χρώμα του δοχείου προστατεύει το προϊόν από την υπεριώδη ακτινοβολία και συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και των πολύτιμων συστατικών του ελαίου. Αν και οποιοδήποτε σκούρο γυαλί ή αδιαφανές δοχείο (κεραμικό ή ανοξείδωτου χάλυβα) είναι μια εξαιρετική επιλογή συσκευασίας, ευρέως χρησιμοποιούνται πράσινα – κυρίως γυάλινα – δοχεία. Ο λόγος είναι η ύπαρξη αρκετών κατασκευαστών πράσινου γυαλιού, που το καθιστούν άμεσα διαθέσιμο για χρήση.

Πώς να διαλέξετε ένα καλό ε.π. ελαιόλαδο



– Αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια, αφού είναι πιο πορώδη και αφήνουν το φως να περάσει, σε σύγκριση με τα γυάλινα, κεραμικά ή αυτά από ανοξείδωτο χάλυβα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πλαστικές συσκευασίες μπορούν να μεταφέρουν μικροπλαστικά στο προϊόν.

– Επιλέξτε μπουκάλια που βρίσκονται αποθηκευμένα σε δροσερό μέρος, όχι στο πάνω πάνω ράφι του supermarket και δεν είναι εκτεθειμένα σε φώτα ή θερμότητα.

– Φροντίστε να ελέγχετε την ημερομηνία συγκομιδής στη συσκευασία προτού το αγοράσετε.

