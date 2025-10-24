Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη

Αποτελεί ένα αγαπημένο υλικό, γνωστό για τη γεύση, τη θρεπτική του αξία και τις ευεργετικές του ιδιότητες για την υγεία

Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη
24 Οκτ. 2025 22:33
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι το ελαιόλαδο αποτελεί ένα αγαπημένο υλικό, γνωστό για τη γεύση, τη θρεπτική του αξία και τις ευεργετικές του ιδιότητες για την υγεία. Είναι απαραίτητο, όμως, για να διατηρηθεί να τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες αποθήκευσης.

Για την Ιστορία…

Στο παρελθόν, οι οικογένειες φύλαγαν το ελαιόλαδο σε μεγάλα πιθάρια, στις αποθήκες του σπιτιού. Οι χώροι αυτοί, συνήθως στο υπόγειο, ήταν ιδανικοί διότι ήταν σκοτεινοί, δροσεροί και μακριά από την υγρασία. Στις μέρες μας, τα σύγχρονα σπίτια δεν διαθέτουν πάντα τέτοιους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι, το ε.π. ελαιόλαδο, λόγω της ανώτερης ποιότητάς του, συνιστάται να αποθηκεύεται σ’ ένα δροσερό (10-18°C) και σκοτεινό σημείο του σπιτιού, αποφεύγοντας περιοχές με υγρασία, όπως κάτω από τον νεροχύτη. Επιπλέον, δεν πρέπει να αποθηκεύεται πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ειδικά αν εκτίθεται στον ήλιο, καθώς η ζέστη και το φως επιταχύνουν την αλλοίωσή του.

Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη

Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή της σωστής συσκευασίας. Η οξείδωση του καρπού ξεκινά ήδη από τη συγκομιδή και συνεχίζεται κατά την αποθήκευση, γι’ αυτό η εμφιάλωση του ε.π. ελαιολάδου σε σκουρόχρωμα μπουκάλια παίζει καθοριστικό ρόλο. Το χρώμα του δοχείου προστατεύει το προϊόν από την υπεριώδη ακτινοβολία και συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας και των πολύτιμων συστατικών του ελαίου. Αν και οποιοδήποτε σκούρο γυαλί ή αδιαφανές δοχείο (κεραμικό ή ανοξείδωτου χάλυβα) είναι μια εξαιρετική επιλογή συσκευασίας, ευρέως χρησιμοποιούνται πράσινα – κυρίως γυάλινα – δοχεία. Ο λόγος είναι η ύπαρξη αρκετών κατασκευαστών πράσινου γυαλιού, που το καθιστούν άμεσα διαθέσιμο για χρήση.

Πώς να διαλέξετε ένα καλό ε.π. ελαιόλαδο

Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη
– Αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια, αφού είναι πιο πορώδη και αφήνουν το φως να περάσει, σε σύγκριση με τα γυάλινα, κεραμικά ή αυτά από ανοξείδωτο χάλυβα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πλαστικές συσκευασίες μπορούν να μεταφέρουν μικροπλαστικά στο προϊόν.
– Επιλέξτε μπουκάλια που βρίσκονται αποθηκευμένα σε δροσερό μέρος, όχι στο πάνω πάνω ράφι του supermarket και δεν είναι εκτεθειμένα σε φώτα ή θερμότητα.
– Φροντίστε να ελέγχετε την ημερομηνία συγκομιδής στη συσκευασία προτού το αγοράσετε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Ισπανία: Συνελήφθη η οικιακή βοηθός του Κασίγιας για κλοπή 5 πανάκριβων ρολογιών
22:46 Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο»
22:33 Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να αποθηκεύετε το ελαιόλαδο κάτω από τον νεροχύτη
22:23 Κρατηθείτε, πίνακας του Πικάσο πουλήθηκε σε δημοπρασία 32 εκατ. ευρώ!
22:21 Φοβερό, 13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες! Τους αφαίρεσαν οι γιατροί στη Ν. Ζηλανδία, ΦΩΤΟ
22:16 Καθυστερήσατε; Δείτε μέχρι πότε δόθηκε παράταση για το Πόθεν Έσχες
22:05 «Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη. Αν συνεχίσει έτσι, στο τέλος θα φταίει ο ίδιος ο Άγνωστος Στρατιώτης»!
21:55 ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο οι κινεζικοί δασμοί ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Σι
21:46 Με ισόβια τιμωρήθηκε στη Γαλλία η 27χρονη που βίασε, βασάνισε και μαχαίρωσε 38 φορές τη 12χρονη Λόλα
21:38 Η σούπερ κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:27 Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε την σύντροφό του
21:20 Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
21:10 Που φτάσαμε; 18χρονος άρπαξε κινητό επιβάτη στο Μετρό και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι!
21:00 Βαριά πρόστιμα για το ΓΕΜΗ – Αρχίζουν οι διασταυρώσεις με την ΑΑΔΕ από 2026
20:50 Τι συνέβη με τον Αστυνομικό των ΜΑΤ, που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι;
20:40 «Κοίτα, είναι όλα κόκκινα» ο 4χρονος στο Κορωπί έδειξε τους ματωμένους τοίχους και το πάτωμα
20:29 Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 10 χρόνων σε μάνα που έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει!
20:21 Τρομερές εικόνες από την καταιγίδα Μπένζαμιν, στην Ευρώπη τους πήρε και τους σήκωσε! ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου με τον Αντώνη Κουνάβη
20:00 Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ