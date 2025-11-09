Ο υπερτυφώνας «Φουνγκ-γουόνγκ» σαρώνει τις Φιλιππίνες, κλειστά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες

Ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη χώρα. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ πλήττει σφοδρά τις Φιλιππίνες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στις συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τις αρχές, 916.000 πολίτες έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας –με ανέμους που φτάνουν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα– κινείται από τα ανατολικά προς την ενδοχώρα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά το φονικό πέρασμα του Καλμάγκι, που προκάλεσε πάνω από 220 θανάτους.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο Φουνγκ-γουόνγκ θα φέρει βροχοπτώσεις άνω των 200 χιλιοστών, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες ακόμη και σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο. Το μάτι του υπερτυφώνα αναμένεται να περάσει κοντά στο νησί Καταντουάνες, το οποίο ήδη δοκιμάζεται από θυελλώδεις ανέμους και μηδενική ορατότητα.

Στην πρωτεύουσα Μανίλα, καθώς και σε πολλές επαρχίες, τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια παραμένουν κλειστά, ενώ έχουν ακυρωθεί περίπου 300 πτήσεις. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο θαλάσσιων κυμάτων και υπερχείλισης ποταμών, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έχουν καταφύγει σε καταφύγια και εκκλησίες.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το νησί Μιντανάο αντιμετωπίζει ήδη πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης στην πληγείσα επαρχία Τσεμπού έχουν προσωρινά διακοπεί για λόγους ασφαλείας. «Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα συνεργεία μας», δήλωσε η Μίρα Ντάβεν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται ετησίως από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες, με τους επιστήμονες να τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.
