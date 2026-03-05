Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»

Η 15η Μαρτίου είναι ημέρα ορόσημο για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Ο Φίλιππος Παπαγεωργίου διεκδικεί την προεδρία της οργάνωσης, με στόχο την επανεκκίνησή της, όπως ανέφερε και ο ίδιος χθες στον Peloponnisos FM 103,9. Ακολουθεί η συζήτηση που είχαμε μαζί του στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!».

ΕΡ. Γιατί ζητάτε την ψήφο των μελών της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας;

Αποφάσισα να διεκδικήσω την προεδρία της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας γιατί θεωρώ ότι η οργάνωση χρειάζεται επανεκκίνηση. Χρειάζεται καθαρές θέσεις, πολιτική δράση και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία της Αχαΐας. Δεν κατεβαίνω για τίτλους. Κατεβαίνω για να ξανακάνουμε την ΟΝΝΕΔ μαχητική, παρεμβατική και πραγματικά χρήσιμη για τους νέους.

ΕΡ. Ποια είναι η πολιτική σας διαδρομή;

Από την πρώτη μέρα έδωσα τη μάχη των ιδεών μας στο πανεπιστήμιο Πατρών μέσα από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, σε δύσκολες και απαιτητικές εποχές. Ποτέ δεν δίστασα. Ποτέ δεν συμβιβάστηκα. Σήμερα, δυστυχώς, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας βρίσκεται εκλογικά στην τρίτη θέση, πίσω από την ΠΑΣΠ και την ΠΚΣ. Αυτό δεν είναι απλώς ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι καμπανάκι. Και η απάντηση δεν είναι η σιωπή – είναι η επανεκκίνηση, με καθαρές θέσεις, πολιτική σοβαρότητα και ξανά μαχητική παρουσία. Το 2019, στα 22 μου χρόνια βρέθηκα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την Περιφέρεια, δίπλα στον άνθρωπο που αλλάζει τη Δυτική Ελλάδα το Νεκτάριο Φαρμάκη. Δεν φοβήθηκα ποτέ την ευθύνη. Πάντα ήμουν μπροστά για τον νομό μας και τους συμπολίτες μας. Το 2023 δώσαμε μια μεγάλη μάχη για τον Δήμο της Πάτρας μαζί με τον Κώστα Σβόλη, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει σοβαρή και υπεύθυνη εναλλακτική πρόταση για την πόλη. Οι πολίτες της Πάτρας μόλις στα 26 μου χρόνια με τίμησαν με την ψήφο τους και εκλέχθηκα δημοτικός σύμβουλος.

ΕΡ. Ποιο είναι το σχέδιό σας;

Εχω συγκεκριμένο πλάνο δράσης με χρονοδιάγραμμα για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Θέλω μια ΟΝΝΕΔ δίπλα στους νέους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, στους νέους εργαζόμενους που παλεύουν καθημερινά, στους νέους της επαρχίας που συχνά μένουν στο περιθώριο. Οπως γνωρίζετε είμαι ένας νέος που μεγάλωσε στην επαρχία. Μεγάλωσα στα Καλάβρυτα, εκεί πήγα σχολείο, εκεί ζει η οικογένειά μου. Από πολύ μικρός ασχολήθηκα με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι ξέρω τι σημαίνει ευθύνη, πλάνο και χρονοδιάγραμμα. Δεσμεύομαι για ΟΝΝΕΔ για όλους – όχι για λίγους. Μακριά από αποκλεισμούς και τοξικότητα.

ΕΡ. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τα μέλη;

Ξέρετε πολλοί με ρωτούν γιατί κατεβαίνω. Είμαι από την Αχαΐα. Καταρχάς, νομίζω η ελάχιστη προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος να είναι Αχαιός. Καλό ήταν και κάποιοι θεσμικοί παράγοντες που παίρνουν ανοιχτά θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το μελετήσουν λίγο παραπάνω. Ο κόσμος με ξέρει. Είμαι καθαρός, ζω στην Αχαΐα, εργάζομαι στην Αχαΐα, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου είναι εδώ. Δεν κρύφτηκα ποτέ ούτε πίσω από αργομισθίες, ούτε πίσω από μεθοδεύσεις για σκοπιμότητες. Καλώ, λοιπόν, τα ενεργά μέλη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας στις 15 Μαρτίου να προσέλθουν στις κάλπες και να μου δώσουν την εντολή. Εντολή για επανεκκίνηση. Εντολή για αλλαγή. Εντολή για δουλειά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



