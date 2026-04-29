Ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε τις 3 πρώτες μονάδες για τη Δυτική Ελλάδα: Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Τρεις μονάδες ολιστικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και για άτομα με άνοια/αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές στη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει η προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας την οποία υπέγραψε χθες ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για μονάδες οι οποίες έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες τις οποίες ανέδειξε η χαρτογράφηση που είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας και ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η οποία τις ενέταξε σε χρηματοδοτικό πακέτο.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας πρόκειται συνολικά για την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021–2027.

Διαβάστε επίσης: Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο

Η προκήρυξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας για την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση της καθολικής, ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης: Ψυχική υγεία: Το νέο σχέδιο βάζει το ΕΚΑΒ στις ακούσιες νοσηλείες και κανόνες στην ιδιωτική φροντίδα

Οι νέες Μονάδες αποτελούν δομές σύγχρονου τύπου, οι οποίες θα παρέχουν:

• υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας με διευρυμένη λειτουργία,

⦁ κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων,

• ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.

Οι Μονάδες σχεδιάζονται για την κάλυψη δύο ιδιαίτερα ευάλωτων και αυξανόμενων πληθυσμιακών ομάδων:

• ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές

• ατόμων με άνοια/αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές

Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

«Η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο του υπουργείου Υγείας όσο και της κυβέρνησης. Με την ανάπτυξη των νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας, που φέρνει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη και διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω. Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών που παρέχει ολοκληρωμένες, δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, αλλά και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Η ψυχική υγεία είναι δημόσιο αγαθό και η Πολιτεία οφείλει να την προστατεύει και να την ενισχύει με πράξεις».

Από τις 21 Μονάδες για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές θα αναπτυχθούν μία στην Αχαΐα και μία στην Ηλεία. Από τις 19 Μονάδες για άτομα με άνοια/αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές η μία θα γίνει στην Αιτωλοακαρνανία.

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Αννα Μαστοράκου σημειώνει: «Μετά από μακροχρόνια προσπάθεια, τέθηκαν τα πρώτα θεμέλια ενός οράματος που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, όταν εισηγήθηκα στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, τη δημιουργία της επιτροπής ψυχικής υγείας, με συμμετοχή ψυχιάτρων και διαβούλευση με τους φορείς των ασθενών. Ο σκοπός της ήταν η εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση των δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Νομό Αχαΐας. Στη συνέχεια, ως αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, δρομολόγησα την επέκταση της χαρτογράφησης και στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, με την ανεκτίμητη βοήθεια των οικείων Ιατρικών Συλλόγων. Η συστηματική συνεργασία με τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ, Ιωάννα Φαναριώτου, οδήγησε σε σημαντικά στάδια ωρίμανσης του έργου κι έτσι φτάσαμε πλέον στη φάση της υλοποίησης».

