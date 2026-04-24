Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης, αλλά συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν.

Η ηλικία παραμένει ο βασικότερος παράγοντας, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την πορεία της εγκεφαλικής υγείας.

Η καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, παθολόγος στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, και η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου συνοψίζουν τους βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση άνοιας, αναδεικνύοντας τη σημασία των καθημερινών επιλογών στην πρόληψη.

Άνοια και τρόπος ζωής

Η άνοια, με πιο συχνή μορφή τη νόσο Αλτσχάιμερ, δεν θεωρείται φυσιολογικό κομμάτι της γήρανσης. Η εμφάνισή της συνδέεται με πολλούς παράγοντες που δρουν σταδιακά και αθροιστικά με την πάροδο των χρόνων.

Πέρα από τη γενετική προδιάθεση, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η ποιότητα του ύπνου, η κοινωνική ζωή και η γενικότερη φροντίδα της υγείας.

Η καρδιά επηρεάζει και τον εγκέφαλο

Η καλή λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

Παθήσεις όπως η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης και η αθηροσκλήρωση, αλλά και συνήθειες όπως το κάπνισμα, έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Όταν η αιμάτωση του εγκεφάλου μειώνεται, μπορεί να επηρεαστούν λειτουργίες όπως η μνήμη και η συγκέντρωση. Γι’ αυτό η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων συνδέεται άμεσα με την προστασία από τη γνωστική έκπτωση.

Βάρος, σάκχαρο και χοληστερόλη

Η παχυσαρκία, κυρίως στη μέση ηλικία, αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας, ιδιαίτερα μέσω της σύνδεσής της με τον διαβήτη και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παράλληλα, η αυξημένη χοληστερόλη έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ αργότερα στη ζωή.

Η σωστή ρύθμιση του σακχάρου, η ισορροπημένη διατροφή και η τακτική άσκηση φαίνεται να συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γνωστικής επιδείνωσης.

Διατροφή που στηρίζει τον εγκέφαλο

Η διατροφή έχει σημαντικό ρόλο στην εγκεφαλική υγεία. Η συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, γλυκών, αλκοόλ και πρόχειρου φαγητού έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Αντίθετα, ένα διατροφικό πρότυπο πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και μούρα φαίνεται να υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ακόμη και η υπερβολική κατανάλωση υγιεινών τροφών μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει αρνητικές συνέπειες.

Η άσκηση ως ασπίδα προστασίας

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, ενώ επιβαρύνει και άλλους παράγοντες, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης.

Ακόμη και ήπιες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα ή η κηπουρική, μπορούν να έχουν ουσιαστικά οφέλη, αρκεί να γίνονται με συνέπεια.

Η τακτική κίνηση βοηθά όχι μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο, στηρίζοντας τη συνολική υγεία.

Ύπνος και εγκεφαλική υγεία

Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Οι διαταραχές ύπνου, οι συχνές αφυπνίσεις και η χρόνια έλλειψη ξεκούρασης έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Η διατήρηση σταθερού ωραρίου, η αποφυγή καφεΐνης και ο περιορισμός των οθονών πριν από τον ύπνο μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας της ξεκούρασης.

Μια ήρεμη βραδινή ρουτίνα μπορεί επίσης να συμβάλει σε πιο σταθερό και αποδοτικό ύπνο.

Κοινωνική ζωή και ψυχική υγεία

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την άνοια.

Η ουσιαστική επαφή με άλλους ανθρώπους φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά για τον εγκέφαλο, καθώς διατηρεί ενεργές γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες.

Παράλληλα, η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, γεγονός που κάνει σημαντική την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή της.

Dementia: Everyday habits could reduce your risk by 45% – ‘Tools that go beyond medication!’https://t.co/zlM90Zowkr — GB News (@GBNEWS) September 21, 2025

Άλλοι παράγοντες κινδύνου

Στους παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας περιλαμβάνονται επίσης η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, το κάπνισμα και η απώλεια ακοής.

Επιπλέον, η μειωμένη όσφρηση σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι.

Η προστασία της εγκεφαλικής υγείας ξεκινά αρκετά πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση, ο καλός ύπνος, η κοινωνική δραστηριότητα και η αποφυγή καπνίσματος, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κινδύνου άνοιας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



