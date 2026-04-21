Το μεγάλο μυστικό με την υπέρταση: Αυτό είναι το γνωστό φρούτο ρίχνει την πίεση

Η αλήθεια είναι πως όταν κάποιος έχει υπέρταση, η πρώτη σύσταση είναι να περιορίσει την κατανάλωση αλατιού, καθώς το νάτριο που περιέχει το αλάτι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πίνουν σκέτο καφέ

Όμως μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Waterloo, που δημοσιεύτηκε στo American Journal of Physiology-Renal Physiology, υποστηρίζει ότι η λύση δεν είναι μόνο να μειώσετε το νάτριο, αλλά και να αυξήσετε την πρόσληψη καλίου από τη διατροφή σας καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε κάλιο όπως οι μπανάνες.

Συγκεκριμένα, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Δρα Anita Layton, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Waterloo, και τη Δρα Melissa Stadt, υποψήφια διδάκτωρ στο ίδιο πανεπιστήμιο, δείχνει ότι η αύξηση της αναλογίας καλίου προς νάτριο στην καθημερινή διατροφή μπορεί να έχει μεγαλύτερη θετική επίδραση από ό,τι το να περιορίσετε μεμονωμένα το αλάτι.

Κάλιο vs. Νάτριο: Δύο ηλεκτρολύτες με διαφορετική δράση

Το κάλιο και το νάτριο είναι δύο ηλεκτρολύτες που ρυθμίζουν σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού σας. Ενώ το νάτριο μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, το κάλιο έχει την αντίθετη δράση. Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στην αγγειοδιαστολή και στην ομοιόσταση των υγρών, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της αγγειακής ελαστικότητας και στην πρόληψη της αύξησης της αρτηριακής πίεσης.

Η Δρ. Layton τόνισε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι η προσθήκη περισσότερων τροφών πλούσιων σε κάλιο στη διατροφή μας, όπως οι μπανάνες ή το μπρόκολο, μπορεί να έχει μεγαλύτερη θετική επίδραση στην αρτηριακή σας πίεση από το να μειώσετε απλώς το νάτριο». Μάλιστα, η ίδια εξήγησε πως οι πρώτοι άνθρωποι κατανάλωναν περισσότερα φρούτα και λαχανικά, και έτσι το σώμα τους είχε εξελιχθεί για να λειτουργεί καλύτερα με μία διατροφή υψηλή σε κάλιο και χαμηλή σε νάτριο.

Mπρόκολο ή καρότο; Ποιο λαχανικό μειώνει αποτελεσματικότερα την αρτηριακή πίεση

Η σημερινή δυτική διατροφή, ωστόσο, είναι πλούσια σε νάτριο και φτωχή σε κάλιο. Αυτός είναι και ο λόγος που η υπέρταση είναι πολύ πιο συχνή στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Πλέον, οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι το να αυξήσουμε την ποσότητα του καλίου στην καθημερινότητά μας μπορεί να είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της υπέρτασης, καθώς τα επίπεδα του καλίου στο αίμα έχουν σημαντική επίδραση στην αρτηριακή πίεση.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα μαθηματικό μοντέλο, ένα είδος προσομοίωσης στον υπολογιστή, για να καταλάβουν πώς το κάλιο και το νάτριο επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση. Δεν εξέτασαν μόνο την ποσότητα του καθενός, αλλά κυρίως τη σωστή αναλογία μεταξύ τους στη διατροφή. Το μοντέλο έδειξε ότι, εάν αυξήσετε ταυτόχρονα το κάλιο (μέσα από τροφές όπως μπανάνες, μπρόκολο, πατάτες κ.ά.), το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμη καλύτερο για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η έρευνα παρατήρησε ακόμα κάτι ενδιαφέρον, σχετικά με το πώς οι διαφορές φύλου επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ καλίου και αρτηριακής πίεσης. Οι άνδρες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για υπέρταση από τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Όμως, οι άνδρες φαίνεται ότι ωφελούνται και περισσότερο όταν αυξάνεται το κάλιο σε σχέση με το νάτριο στη διατροφή τους. Το να καταναλώνετε περισσότερο κάλιο και λιγότερο νάτριο βοηθά πολύ στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, και στους άνδρες ίσως να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά.

