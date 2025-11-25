Ο Ζελένσκι ετοιμάζει επίσκεψη στις ΗΠΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης

Η ουκρανική ηγεσία επιβεβαιώνει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τον Ντόναλντ Τραμπ, με επίσκεψη που αναμένεται εντός Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συμφωνηθούν οι τελικές λεπτομέρειες του νέου ειρηνευτικού πλαισίου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να μεταβεί στις ΗΠΑ μέσα στον Νοέμβριο, με στόχο να ολοκληρωθούν οι τελικές λεπτομέρειες της υπό διαμόρφωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν οι ουκρανικές αρχές, τονίζοντας ότι το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό».

«Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας

Σύμφωνα με το Sky News, ο επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Ζελένσκι θα έχει ως βασικό στόχο την ολοκλήρωση των «τελικών σταδίων» μιας συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σημείωσε, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο πλευρών έχουν πλέον «κοινή κατανόηση» των βασικών όρων που θα συγκροτήσουν το νέο πλαίσιο ειρήνης.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ουμέροφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνομιλιών έχει ήδη κλείσει.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του πολέμου, καθώς θα καθορίσει το αν οι νέες προτάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία που να γίνεται αποδεκτή τόσο από το Κίεβο όσο και από την αμερικανική ηγεσία.

