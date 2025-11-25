Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης

ΗΠΑ και Ουκρανία φαίνεται πως συμφωνούν πλέον στα βασικά, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
25 Νοέ. 2025 19:21
Pelop News

Σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου του Βολομοντίρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ το συντομότερο — ακόμη και γύρω από το Thanksgiving — ώστε να λύσουν οι δύο ηγέτες τις τελευταίες εκκρεμότητες του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, αναφέρει το Axios.

Σεργκέι Λαβρόφ: «Από ανεπίσημα κανάλια το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, καμία άλλη εκδοχή δεν μας έχει σταλεί»

ΗΠΑ και Ουκρανία φαίνεται πως συμφωνούν πλέον στα βασικά, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φύγει από την Ουάσιγκτον σήμερα (25/11/2025) το βράδυ για το Mar-a-Lago, κάτι που ο διευθυντής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Γερμάκ, θεωρεί «συμβολικά σημαντικό» για μια συνάντηση.

Εδαφικές παραχωρήσεις στο επίκεντρο
Για τον Γερμάκ, το κύριο ζήτημα που ο Ζελένσκι θέλει να διαπραγματευτεί προσωπικά με τον Τραμπ αφορά τα κατεχόμενα εδάφη. Το πρώτο αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε αύξηση των περιοχών που θα περνούσαν στον έλεγχο της Ρωσίας, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το Κίεβο και αρκετούς συμμάχους του. Η Ουάσιγκτον υποστήριζε ότι, βάσει της πορείας του πολέμου, η απώλεια αυτών των εδαφών ήταν πιθανότατα θέμα χρόνου.

Πέρα από το εδαφικό, ο Γερμάκ διαβεβαιώνει ότι η νέα εκδοχή του σχεδίου «σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας» και είναι συμβατή με τα συμφέροντά της. Το κείμενο έχει αναδιαμορφωθεί σε 19 σημεία, με αφαίρεση όσων θεωρήθηκαν άσχετα ή επιζήμια για την Ουκρανία.

Ιστορικές εγγυήσεις ασφαλείας
Ένα από τα πιο ενισχυμένα σημεία του νέου σχεδίου αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχαν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους. Ο Γερμάκ κάνει λόγο για έναν «πολύ ισχυρό» μηχανισμό και χαρακτηρίζει «ιστορική» την πρόθεση της Ουάσιγκτον να παράσχει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις, πιθανόν μέσω συνθήκης.

Το προηγούμενο κείμενο ζητούσε από την Ουκρανία να αποκλείσει ένταξη στο ΝΑΤΟ και παρουσία νατοϊκών δυνάμεων στο έδαφός της ως αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις. Ο Γερμάκ ξεκαθαρίζει ότι το Κίεβο δεν θα αλλάξει το συνταγματικό του πλαίσιο που προβλέπει πορεία προς το ΝΑΤΟ, ενώ παραδέχεται: «Ζούμε στην πραγματικότητα — δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ.»

Αισιοδοξία, αλλά και ένταση
Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες ο Τραμπ ασκούσε δημόσια πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχθεί ένα σχέδιο που ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρούσε ταπεινωτικό. Ο Γερμάκ αναγνωρίζει ότι τα 28 σημεία ήταν «απαράδεκτα», αλλά δηλώνει ότι «ανήκουν στο παρελθόν» και χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον πλέον «ακούει το Κίεβο».

Αναφέρει τους Αμερικανούς συνομιλητές του — τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, και τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ — λέγοντας μάλιστα χαριτολογώντας πως, παρότι γνώρισε τον Ντρίσκολ πριν λίγες μέρες, «νιώθει σαν να τον ξέρει χρόνια».

Από ρωσικής πλευράς, ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί ότι η Μόσχα είχε «υποδεχθεί θετικά» το αρχικό σχέδιο, αλλά «η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά» αν το νέο κείμενο αποκλίνει από όσα συμφώνησαν Τραμπ και Πούτιν.

Σκιά σκανδάλου στην Ουκρανία
Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα ενώ η κυβέρνηση Ζελένσκι δοκιμάζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του Γερμάκ, παρότι δεν κατονομάζεται στις καταγγελίες. Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι η υπόθεση ενδέχεται να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας. Ο Γερμάκ υπερασπίστηκε με ένταση το έργο της κυβέρνησης κατά της διαφθοράς, ζητώντας οι έρευνες να μην «πολιτικοποιηθούν».

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι φονικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τη νύχτα δείχνουν πως η Μόσχα «δεν αναζητά την ειρήνη». Ωστόσο εκτιμά ότι, αν ΗΠΑ και Ουκρανία καταλήξουν σε κοινή θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να διαπραγματευτεί βάσει αυτής, το τέλος του πολέμου μπορεί να πλησιάζει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
19:41 Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
19:29 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά
19:21 Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
19:11 Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
19:00 Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές
18:51 ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
18:44 ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
18:37 Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
18:29 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή
18:18 Πάτρα: Την Τετάρτη 26/11 η Περιφέρεια υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
18:09 Η Περιφέρεια τίμησε Ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες αθλητές στην Αρχ. Ολυμπία
18:00 Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο
17:55 H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
17:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Που και πώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
17:45 Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα
17:40 Πέθανε ψέλνοντας το «Πάτερ Ημών» και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα
17:33 Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»
17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ