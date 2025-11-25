Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης

Σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου του Βολομοντίρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ το συντομότερο — ακόμη και γύρω από το Thanksgiving — ώστε να λύσουν οι δύο ηγέτες τις τελευταίες εκκρεμότητες του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, αναφέρει το Axios.

Σεργκέι Λαβρόφ: «Από ανεπίσημα κανάλια το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, καμία άλλη εκδοχή δεν μας έχει σταλεί»

ΗΠΑ και Ουκρανία φαίνεται πως συμφωνούν πλέον στα βασικά, επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φύγει από την Ουάσιγκτον σήμερα (25/11/2025) το βράδυ για το Mar-a-Lago, κάτι που ο διευθυντής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Γερμάκ, θεωρεί «συμβολικά σημαντικό» για μια συνάντηση.

Εδαφικές παραχωρήσεις στο επίκεντρο

Για τον Γερμάκ, το κύριο ζήτημα που ο Ζελένσκι θέλει να διαπραγματευτεί προσωπικά με τον Τραμπ αφορά τα κατεχόμενα εδάφη. Το πρώτο αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε αύξηση των περιοχών που θα περνούσαν στον έλεγχο της Ρωσίας, προκαλώντας έντονη αντίδραση από το Κίεβο και αρκετούς συμμάχους του. Η Ουάσιγκτον υποστήριζε ότι, βάσει της πορείας του πολέμου, η απώλεια αυτών των εδαφών ήταν πιθανότατα θέμα χρόνου.

Πέρα από το εδαφικό, ο Γερμάκ διαβεβαιώνει ότι η νέα εκδοχή του σχεδίου «σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας» και είναι συμβατή με τα συμφέροντά της. Το κείμενο έχει αναδιαμορφωθεί σε 19 σημεία, με αφαίρεση όσων θεωρήθηκαν άσχετα ή επιζήμια για την Ουκρανία.

Ιστορικές εγγυήσεις ασφαλείας

Ένα από τα πιο ενισχυμένα σημεία του νέου σχεδίου αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχαν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους. Ο Γερμάκ κάνει λόγο για έναν «πολύ ισχυρό» μηχανισμό και χαρακτηρίζει «ιστορική» την πρόθεση της Ουάσιγκτον να παράσχει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις, πιθανόν μέσω συνθήκης.

Το προηγούμενο κείμενο ζητούσε από την Ουκρανία να αποκλείσει ένταξη στο ΝΑΤΟ και παρουσία νατοϊκών δυνάμεων στο έδαφός της ως αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις. Ο Γερμάκ ξεκαθαρίζει ότι το Κίεβο δεν θα αλλάξει το συνταγματικό του πλαίσιο που προβλέπει πορεία προς το ΝΑΤΟ, ενώ παραδέχεται: «Ζούμε στην πραγματικότητα — δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ.»

Αισιοδοξία, αλλά και ένταση

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες ο Τραμπ ασκούσε δημόσια πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχθεί ένα σχέδιο που ο Ουκρανός πρόεδρος θεωρούσε ταπεινωτικό. Ο Γερμάκ αναγνωρίζει ότι τα 28 σημεία ήταν «απαράδεκτα», αλλά δηλώνει ότι «ανήκουν στο παρελθόν» και χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον πλέον «ακούει το Κίεβο».

Αναφέρει τους Αμερικανούς συνομιλητές του — τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, και τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ — λέγοντας μάλιστα χαριτολογώντας πως, παρότι γνώρισε τον Ντρίσκολ πριν λίγες μέρες, «νιώθει σαν να τον ξέρει χρόνια».

Από ρωσικής πλευράς, ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί ότι η Μόσχα είχε «υποδεχθεί θετικά» το αρχικό σχέδιο, αλλά «η κατάσταση θα αλλάξει ριζικά» αν το νέο κείμενο αποκλίνει από όσα συμφώνησαν Τραμπ και Πούτιν.

Σκιά σκανδάλου στην Ουκρανία

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα ενώ η κυβέρνηση Ζελένσκι δοκιμάζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του Γερμάκ, παρότι δεν κατονομάζεται στις καταγγελίες. Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι η υπόθεση ενδέχεται να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας. Ο Γερμάκ υπερασπίστηκε με ένταση το έργο της κυβέρνησης κατά της διαφθοράς, ζητώντας οι έρευνες να μην «πολιτικοποιηθούν».

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι φονικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τη νύχτα δείχνουν πως η Μόσχα «δεν αναζητά την ειρήνη». Ωστόσο εκτιμά ότι, αν ΗΠΑ και Ουκρανία καταλήξουν σε κοινή θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να διαπραγματευτεί βάσει αυτής, το τέλος του πολέμου μπορεί να πλησιάζει.

