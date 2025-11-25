Σεργκέι Λαβρόφ: «Από ανεπίσημα κανάλια το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, καμία άλλη εκδοχή δεν μας έχει σταλεί»

Κορυφώνεται η αγωνία τις τελευταίες ώρες και από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα παρέλαβε μέσω ανεπίσημων καναλιών το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο φέρεται να αποτελείται από 28 σημεία. Όπως μεταδίδει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει «καμία άλλη εκδοχή» του εγγράφου.

«Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ», λέει Αμερικάνος Αξιωματούχος

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δύση ότι προσπαθεί να «αναπροσαρμόσει το σχέδιο Τραμπ και να υπονομεύσει τις προσπάθειες επίλυσης» της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ακόμη ότι η κατάσταση «θα άλλαζε» εάν οι συμφωνίες της συνόδου της Αλάσκας αφαιρούνταν από το σχέδιο.

Ο Λαβρόφ αρνήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη φερόμενη συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για το «ειρηνευτικό σχέδιο». Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της σε αυτές τις συνομιλίες και η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, η κυβέρνηση Τραμπ είχε πραγματοποιήσει μυστικές διαβουλεύσεις με τη Ρωσία για τη διαμόρφωση νέου σχεδίου τερματισμού του πολέμου. Το Axios μετέδωσε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει 28 σημεία, χωρισμένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία.

Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, το σχέδιο προβλέπει ότι το Κίεβο θα πρέπει να παραιτηθεί από ουκρανικά εδάφη του Ντονμπάς που ελέγχει σήμερα, να μειώσει το μέγεθος του στρατού του και να παραδώσει σημαντικό μέρος του οπλισμού του. Η μεταβίβαση των εναπομεινάντων περιοχών του Ντονμπάς στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ουκρανία και την Ευρώπη — μηχανισμός που δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Αμερικανοί βουλευτές ανέφεραν ότι σε συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκείνος είπε πως το αμερικανικό σχέδιο ήταν «λίστα επιθυμιών των Ρώσων» και όχι επίσημη πρόταση της Ουάσινγκτον. Ο ίδιος ο Ρούμπιο, πάντως, το διέψευσε, υπογραμμίζοντας ότι «η ειρηνευτική πρόταση καταρτίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας–ΗΠΑ την Κυριακή, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το σχέδιο Τραμπ βασίζεται σε προτάσεις τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας και εξετάζεται ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη τα σημεία του σχεδίου μειώθηκαν, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα ο αριθμός τους περιορίστηκε από 28 σε 19.

