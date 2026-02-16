Ομπάμα για εξωγήινους: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν έχω δει αποδείξεις»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προκάλεσε σάλο σε podcast με τις δηλώσεις του για τους εξωγήινους.

Ομπάμα
16 Φεβ. 2026 9:33
Pelop News

Ο Μπαράκ Ομπάμα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και viral συζητήσεις το Σαββατοκύριακο, όταν σε συνέντευξή του στο podcast του Αμερικανού παρουσιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν απάντησε λακωνικά στην ερώτηση «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;» με τη φράση: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει».

Στη συνέχεια, σχολίασε χαριτολογώντας: «Δεν κρατούνται στην Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η δήλωση αναπαρήχθη άμεσα από διεθνή ΜΜΕ με τίτλους όπως «Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» ή «Σοκαριστική δήλωση Ομπάμα για εξωγήινους», ενώ το περιοδικό Time σημείωσε ότι «δεν βρίσκονται στην Area 51».

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, ο Ομπάμα δημοσίευσε ανάρτηση στο Instagram για να αποκαταστήσει το νόημα της απάντησής του:

«Προσπαθούσα να παραμείνω στο πνεύμα του γρήγορου γύρου, αλλά αφού τράβηξε την προσοχή, ας διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι πολλές. Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!»

Η αναφορά στην Περιοχή 51 (Area 51) – την άκρως απόρρητη στρατιωτική βάση στη Νεβάδα – παραπέμπει στη μακροχρόνια θεωρία συνωμοσίας ότι η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει εκεί εξωγήινα σκάφη ή πτώματα.

Το 2019, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή σε viral εκδήλωση «εισβολής» στην περιοχή μέσω Facebook, η οποία τελικά κατέληξε σε μικρής κλίμακας συγκέντρωση και μουσικό φεστιβάλ χωρίς επεισόδια.

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA το 2013 αποκάλυψαν ότι η βάση χρησιμοποιούνταν κυρίως για δοκιμές μυστικών αεροσκαφών (U-2, Oxcart κ.ά.), ενώ οι αναφορές για UFOs τη δεκαετία του 1950-60 οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις δοκιμές αυτών των αεροσκαφών σε μεγάλο ύψος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
11:01 Πάτρα: Κοπή πίτας και βραβεύσεις από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ