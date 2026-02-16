Ομπάμα για εξωγήινους: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν έχω δει αποδείξεις»

Ο Μπαράκ Ομπάμα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και viral συζητήσεις το Σαββατοκύριακο, όταν σε συνέντευξή του στο podcast του Αμερικανού παρουσιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν απάντησε λακωνικά στην ερώτηση «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;» με τη φράση: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει».

Στη συνέχεια, σχολίασε χαριτολογώντας: «Δεν κρατούνται στην Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η δήλωση αναπαρήχθη άμεσα από διεθνή ΜΜΕ με τίτλους όπως «Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» ή «Σοκαριστική δήλωση Ομπάμα για εξωγήινους», ενώ το περιοδικό Time σημείωσε ότι «δεν βρίσκονται στην Area 51».

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, ο Ομπάμα δημοσίευσε ανάρτηση στο Instagram για να αποκαταστήσει το νόημα της απάντησής του:

«Προσπαθούσα να παραμείνω στο πνεύμα του γρήγορου γύρου, αλλά αφού τράβηξε την προσοχή, ας διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι πολλές. Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές, και δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!»

Η αναφορά στην Περιοχή 51 (Area 51) – την άκρως απόρρητη στρατιωτική βάση στη Νεβάδα – παραπέμπει στη μακροχρόνια θεωρία συνωμοσίας ότι η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει εκεί εξωγήινα σκάφη ή πτώματα.

Το 2019, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή σε viral εκδήλωση «εισβολής» στην περιοχή μέσω Facebook, η οποία τελικά κατέληξε σε μικρής κλίμακας συγκέντρωση και μουσικό φεστιβάλ χωρίς επεισόδια.

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA το 2013 αποκάλυψαν ότι η βάση χρησιμοποιούνταν κυρίως για δοκιμές μυστικών αεροσκαφών (U-2, Oxcart κ.ά.), ενώ οι αναφορές για UFOs τη δεκαετία του 1950-60 οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις δοκιμές αυτών των αεροσκαφών σε μεγάλο ύψος.

