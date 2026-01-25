Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη

Το ζεύγος Ομπάμα εξέδωσε σπάνια δήλωση για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
25 Ιαν. 2026 21:14
Pelop News

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα εξέδωσαν σπάνια κοινή δήλωση μετά τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Στη δήλωσή τους, το ζεύγος Ομπάμα χαρακτηρίζει τον θάνατο του Πρέτι «τραγωδία που ραγίζει καρδιές» και «κουδούνι αφύπνισης» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι πολλές βασικές αξίες του έθνους δέχονται ολοένα μεγαλύτερη επίθεση.

«Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι είναι μια τραγωδία που ραγίζει καρδιές. Αυτό πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Επισημαίνουν ότι οι πολίτες έχουν «κάθε λόγο να είναι εξοργισμένοι» από την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων που ενεργούν «με ατιμωρησία», χρησιμοποιώντας τακτικές που «μοιάζουν σχεδιασμένες για να εκφοβίσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης».

Το ζεύγος Ομπάμα καλεί σε άμεση λογοδοσία και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Απευθύνουν έκκληση στους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να αλλάξουν πορεία και να συνεργαστούν με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουολζ και τον δήμαρχο της Μινεάπολις Τζέικομπ Φρεϊ.

Καταλήγοντας, ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς να παραμείνουν ενεργοί και να εμπνευστούν από τις ειρηνικές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις της χώρας. «Κάθε Αμερικανός θα πρέπει να μιλήσει ενάντια στην αδικία, να προστατεύσει τα βασικά μας δικαιώματα και να κρατήσει την κυβέρνηση υπόλογη», τονίζουν.

