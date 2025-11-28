Οδηγός 75 χρόνων στον Βόλο υπό την επήρεια αλκοόλ προσφέρθηκε να επιστρέψει σπίτι τυφλό φίλο του και βρέθηκε στο κρατητήριο

Eξήγησε ότι είναι σε νηστεία για τα Χριστούγεννα και είχε πιει μόνο δύο ποτήρια κρασί, ενώ ισχυρίστηκε ότι έμεινε άφωνος όταν είδε το αλκοτέστ να δείχνει τόσο υψηλή μέτρηση

28 Νοέ. 2025 22:45
Pelop News

Στον Βόλο 75χρονος οδηγός συνελήφθη σήμερα (28/11/2025) τα ξημερώματα, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ μετέφερε τον τυφλό φίλο του πίσω στο σπίτι του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός είχε βρεθεί σε συνεδρίαση σε γνωστό ξενοδοχείο στον Βόλο. Παρότι έμενε δίπλα, πήρε το αυτοκίνητο μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον τυφλό φίλο του, που του ζήτησε να τον αφήσει στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία Βόλου για να μη χρειαστεί να ξυπνήσει τη σύζυγό του.

Λίγο πριν φτάσουν, περιπολικό της Τροχαίας τούς έκανε σήμα για τυχαίο έλεγχο.

Σύμφωνα με τα gegonota.news.gr, το αλκοτέστ έδειξε 0,65 mg/l και στις δύο μετρήσεις, όταν το όριο είναι 0,20. Ο 75χρονος συνελήφθη, ενώ οι αστυνομικοί φρόντισαν να συνοδεύσουν τον φίλο του μέχρι την πόρτα του, καθώς ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μόλις λίγα μέτρα πριν φθάσουν στο σπίτι.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο τυφλός φίλος του κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης και του ζήτησε δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν περίμενε πως η παράκλησή του θα τον έμπλεκε σε τέτοια ιστορία. «Φταίω εγώ που του το ζήτησα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 75χρονος εξήγησε ότι είναι σε νηστεία για τα Χριστούγεννα και είχε πιει μόνο δύο ποτήρια κρασί, ενώ ισχυρίστηκε πως έμεινε άφωνος όταν είδε το αλκοτέστ να δείχνει τόσο υψηλή μέτρηση.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αλλά τον κήρυξε ατιμώρητο.

