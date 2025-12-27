Οδηγός ΙΧ κυκλοφορούσε με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας

Αλλοδαπός οδηγός 36 χρόνων εντοπίστηκε με πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ των Χριστουγέννων.

Απόβαση στην Κρήτη από 630 μετανάστες σε διάστημα μόλις 24 ωρών!

Σε βάρος του οδηγού που κυκλοφορούσε με πιστόλι σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (27.12.2025) η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 36χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μόλις οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, αυτός επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά την αντίσταση που πρόβαλε και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για σχηματισμό δικογραφίας.

Επιπλέον κατασχέθηκε το πιστόλι που είχε στην κατοχή του ο 36χρονος μαζί ένα γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



