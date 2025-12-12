Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ

Ένα τρομερό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στη Φθιώτιδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του.

Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην περιοχή «Καλυψώ» της Αρκίτσας όταν ο οδηγός του τρακτέρ, μετά από ρήξη κάποιου εξαρτήματος, φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και να τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και πλήρωμα του αστυνομικού τμήματος Λοκρών που κατέγραψε το περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



