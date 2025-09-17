Οδηγούσε έχοντας στην αγκαλιά το παιδί του, συνελήφθη στο Αίγιο

Για έκθεση ανηλικού σε κίνδυνο συνελήφθη στο Αίγιο, άνδρας χθες το απόγευμα, Τρίτη 16/09/2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας,

Σύμφωνα με καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του, ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κατά το οποίο ο ίδιος οδηγούσε αυτοκίνητο κρατώντας στην αγκαλιά του, το πέντε ετών τέκνο τους, θέτοντάς σε κίνδυνο την ζωή και την σωματική ακεραιότητα του ανήλικου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



