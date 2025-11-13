Οδηγούσε μεθυσμένος, συνελήφθη στη Γαστούνη
Υπό την επήρεια μέθης εντοπίστηκε οδηγός στη Γαστούνη, σε αστυνομικό έλεγχο.
Στη Γαστούνη, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός. από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, το βράδυ της Τετάρτης 12/11/2025.
Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.
