Οδηγούσε μηχανή με 146 χλμ/ώρα μέσα στη Θεσσαλονίκη

Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

 

24 Ιαν. 2026 20:19
Pelop News

Με 146 χλμ/ώρα οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με ταχύτητα 146 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα ενώ ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Ειδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από Παρασκευή 23/1 το βράδυ έως σήμερα Σάββατο το πρωί προέβη σε ελέγχους οχημάτων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και βεβαίωσε συνολικά 65 παραβάσεις.

