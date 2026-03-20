Οδοντωτός: «Δεν ανοίγει χωρίς γεωλογική μελέτη και υπογραφή ασφαλείας», ξεκαθαρίζει ο Κυρανάκης

Με απόλυτο τρόπο απέκλεισε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων χωρίς να έχει προηγηθεί νέα γεωλογική μελέτη και χωρίς να υπάρχει υπογραφή που να διασφαλίζει ότι η γραμμή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Η τοποθέτησή του έγινε στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών Αχαΐας Σίας Αναγνωστοπούλου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης του ιστορικού σιδηροδρόμου.

Ο κ. Κυρανάκης έθεσε το δίλημμα με ευθύ τρόπο, λέγοντας ουσιαστικά πως κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να ανοίξει ξανά η γραμμή αν δεν προηγηθεί επιστημονική τεκμηρίωση για την ασφάλεια του δικτύου. Όπως ανέφερε, ήδη από χθες ζητήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να χρηματοδοτήσει νέα γεωλογική μελέτη, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον περιφερειάρχη, ο οποίος αποδέχθηκε προφορικά το σχετικό αίτημα.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει ανθρώπινες ζωές, είτε πρόκειται για παλιό είτε για νέο συρμό, αν δεν υπάρχει σαφής βεβαίωση ότι το δίκτυο είναι ασφαλές. Σύνδεσε μάλιστα τη στάση αυτή με τα πρόσφατα φαινόμενα στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η διακοπή της λειτουργίας οφείλεται σε ογκώδη βράχο που βρέθηκε στη γραμμή, ενώ υπενθύμισε και το περιστατικό πριν από περίπου ενάμιση μήνα, όταν βράχοι έπεσαν πάνω σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε κανονικά δρομολόγιο.

Η τοποθέτηση του αναπληρωτή υπουργού συνοδεύτηκε και από πολιτική αιχμή προς την αντιπολίτευση. Όπως είπε, μετά την τραγωδία που έχει ζήσει η χώρα στον σιδηρόδρομο, θα έπρεπε να υπάρχει κοινός τόπος στο ζήτημα της ασφάλειας, κατηγορώντας τους δύο βουλευτές ότι επιλέγουν μια λαϊκιστική προσέγγιση για να ικανοποιήσουν, όπως ανέφερε, τα αυτιά των ψηφοφόρων τους.

Από την πλευρά της, η Σία Αναγνωστοπούλου αντέτεινε ότι το θέμα έχει τεθεί εδώ και χρόνια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε αδικαιολόγητα, σημειώνοντας πως αντί να έχουν προχωρήσει έργα προστασίας, επανέρχεται τώρα η συζήτηση από την αρχή με νέα μελέτη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι οι κατολισθήσεις ήταν γνωστό πρόβλημα και πως η κυβέρνηση δεν έκανε ούτε έργα ούτε επαρκή προετοιμασία.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επέμεινε ότι το αίτημα για επαναλειτουργία του Οδοντωτού είναι πάνδημο και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να αναλάβει ευθύνη, ενώ επιτέθηκε και στη Hellenic Train, μιλώντας για ασυδοσία και για ένα σύστημα πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων που τελικά διαχέει τις ευθύνες. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, όταν οι πολίτες ακούνε ότι τώρα ξεκινά νέα γεωλογική μελέτη, θεωρούν πως η επανεκκίνηση παραπέμπεται επ’ αόριστον.

Στην ανταπάντησή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι τα φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί τώρα είναι πιο έντονα και πιο επικίνδυνα από όσα είχαν καταγραφεί στο παρελθόν. Τόνισε ότι πρόκειται για μεγάλους ογκώδεις βράχους που μπορούν να αποδειχθούν μοιραίοι αν πέσουν πάνω σε συρμό ή σε επιβάτες και επανέλαβε ότι η προηγούμενη μελέτη του 2024 πρέπει να επικαιροποιηθεί, καθώς η σημερινή κατάσταση έχει αλλάξει.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, λέγοντας ότι για να ξαναλειτουργήσει με ασφάλεια ο Οδοντωτός θα πρέπει να συμβάλουν η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Δασαρχείο, ο ΟΣΕ και η Hellenic Train. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι χωρίς σαφή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς υπογραφή ασφαλείας, η γραμμή δεν πρόκειται να ανοίξει.

