Οδοντωτός: Διακοπτό και Καλάβρυτα περιμένουν άμεσα την απάντηση Κυρανάκη – Κανείς δεν παίρνει ευθύνη πάνω του…

Κι ενώ Διακοφτό και Καλάβρυτα περιμένουν εναγωνίως την απάντηση Κυρανάκη για τον Οδοντωτό (για άμεση προσθήκη ενός ακόμα δρομολογίου καθημερινά, και τα σαββατοκύριακα), μετά το τετ-α-τετ που τους υποσχέθηκε ο υπουργός πως θα έχει άμεσα με τη διοίκηση της Hellecin Train, η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) εδέησε ν’ απαντήσει στην εισαγγελική παραγγελία και έμμεσα και στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γ. Μπέσκο 5 μήνες μετά την υποβολή ερωτήματος που αφορά τα μέτρα ασφαλείας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, ένα θέμα μείζονος σημασίας.

Ο κ. Μπέσκος έστειλε στις 12 Δεκεμβρίου νέα επιστολή στην Εισαγγελία για να παρέμβει προς τη ΡΑΕ, η οποία αρνείτο ν’ απαντήσει, και προφανώς η ΡΑΣ μόλις είδε πως αναμιγνύεται και η Εισαγγελία, απάντησε αυθημερόν!

Το… εντυπωσιακό, όμως, είναι πως η ΡΑΣ χρειάστηκε 5 μήνες για να δηλώσει πως είναι αναρμόδια! Ουσιαστικά, ο ένας ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον, στο θέμα της ευθύνης για την ασφάλεια του Οδοντωτού! Ο ΟΣΕ στην Hellenic Train, η Hellenic στον ΟΣΕ, η ΡΑΣ και στους δύο και το υπουργείο σε όλους!

Μένει να δούμε τι απάντηση θα δώσει ο κ. Κυρανάκης στους Ν. Φαρμάκη, Π. Ανδριόπουλο, Θ. Παπαδόπουλο, Φ. Ζαΐμη, και σε ποιον θα χρεώσει την ευθύνη για τα θέματα ασφάλειας του Οδοντωτού, έτσι όπως τα έχει καταγγείλει επανειλημμένως ο κ. Μπέσκος και όχι μόνο…

Σημειωτέον, το υπουργείο ελέγχεται κι αυτό γιατί, εφόσον υπάρχει σύμβαση με την Hellenic που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα, θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν πιέζει την ιταλική εταιρεία ν’ ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις…

Αλλωστε, από την στιγμή που στο ραντεβού της περασμένης Τετάρτης ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε πως το υπουργείο θ’ αναλάβει το κόστος για έργα συντήρησης και ασφάλειας της γραμμής, σημαίνει πως και το υπουργείο παίρνει το κομμάτι ευθύνης που του αναλογεί.

Ο κ. Μπέσκος, με αφορμή την απάντηση της ΡΑΣ, έκανε λόγο για θεσμική ντροπή: «Η Εισαγγελία Αιγίου είχε απευθύνει εισαγγελική παραγγελία προς τη ΡΑE ζητώντας εξηγήσεις και ενέργειες πρόληψης για τον Οδοντωτό. Η ΡΑΣ δεν απάντησε για πέντε μήνες. Καμία απάντηση. Καμία ενημέρωση. Στις 12/12, κατέθεσα αναφορά και την κοινοποίησα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας τη σιωπή και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τι έκαναν τότε; Την ίδια μέρα (12/12) που έλαβαν την αναφορά, απάντησαν. Και τι απάντησαν; Οτι καθυστέρησαν επειδή ‘’είχε αλλάξει η διοίκηση από τον Ιούλιο και έπρεπε να ενημερωθεί η διοικήτρια’’. Δηλαδή, 5 μήνες για να “ενημερωθεί” η διοίκηση, αλλά μηδέν μέρες για να απαντήσουν μόλις έφτασε η αναφορά. Και μετά απ’ όλα αυτά; Απάντησαν ότι είναι… αναρμόδιοι. Κράτησαν εισαγγελική παραγγελία 5 μήνες, επικαλέστηκαν αλλαγή διοίκησης και μόλις πιέστηκαν, σε μία μέρα, είπαν ‘’δεν είναι δική μας δουλειά’’. Αν ήταν αναρμόδιοι, γιατί δεν το είπαν από τον Ιούλιο; Γιατί δεν το είπαν τον Αύγουστο; Αυτό δεν είναι απλώς αδράνεια. Είναι θεσμική κοροϊδία και αφορά την ασφάλεια σιδηροδρόμου. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του».

Και συνέχισε επί της ουσίας: «Γνωρίζουμε ότι η ΡΑΣ δεν ερευνά ατυχήματα, ελέγχει προληπτικά συστήματα, κανονισμούς, πιστοποιήσεις, συμμόρφωση. Το να το εμφανίζουν ότι ‘’δεν είναι αρμοδιότητά μας, άρα δεν ελέγχουμε τίποτα’’ είναι θεσμική διαστρέβλωση. Αυτό που αναφέρουν ότι ‘’δεν αποτελεί αντικείμενο οποιουδήποτε ελέγχου από τη ΡΑΣ’’ δεν στέκει νομικά, δεν στέκει θεσμικά, δεν στέκει πολιτικά. Η απάντηση που λάβαμε είναι επιλεκτική, νομικά ελλιπής και προφανώς αμυντική για να ‘’ξεφορτωθούν’’ αρμοδιότητα. Η ΡΑΣ έχει εποπτεία ασφάλειας στον Οδοντωτό, έστω και με ειδικό καθεστώς, αλλά όχι μηδενική».

