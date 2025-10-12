Οδοντωτός: Διπλή βλάβη στο ιστορικό τρενάκι, στο σημείο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ

Οδοντωτός: Διπλή βλάβη στο ιστορικό τρενάκι, στο σημείο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ
12 Οκτ. 2025 12:45
Μία ακόμη βλάβη στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, καθώς ο συρμός ακινητοποιήθηκε στο 7,4 χιλιόμετρο της διαδρομής Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr και το δεύτερο βαγόνι που στάλθηκε για την παραλαβή των εγκλωβισμένων επιβατών παρουσίασε επίσης βλάβη, ενώ το σημείο όπου έχουν ξεμείνει ειναι απόκρημνο και βραχώδες.

Στο σημείο μεταβαίνει 6μελής ομάδα ορειβατικής έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων βλαβών, αναδεικνύοντας τα προβλήματα συντήρησης που αντιμετωπίζει η ιστορική αυτή διαδρομή.
