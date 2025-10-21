Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει...

«Πινγκ πονγκ» ευθυνών στις πλάτες τού επιβατικού κοινού, των επαγγελματιών της περιοχής και της χειμερινής τουριστικής επιβίωσης Καλαβρύτων και Αιγιάλειας παίζουν, ελαφρά τη καρδία, τις τελευταίες μέρες Hellenic Train και ΟΣΕ, υπό τα βλέμματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο, αν και έχει πλήρη γνώση της κατάστασης όπως αποδεικνύεται, εξακολουθεί να παρακολουθεί ως Πόντιος Πιλάτος…

Το μπαλάκι, εν προκειμένω, είναι τα δρομολόγια του Οδοντωτού, που διαρκώς μειώνονται αντί να αυξάνονται… Ηδη, από το περασμένο Σάββατο, στη γραμμή υπάρχουν μόλις δύο δρομολόγια.

Το χειρότερο απ’ όλα, και το πιο επικίνδυνο, είναι πως οι παρτίδες πινγκ πονγκ παίζονται και με κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών!

Η Hellenic ρίχνει το μπαλάκι στον ΟΣΕ και ο ΟΣΕ το επιστρέφει στην Hellenic. Καμία απ’ τις δύο πλευρές δεν παίρνει την ευθύνη. Η μόνη που ανέλαβε ευθύνη είναι η Πυροσβεστική, η οποία με βάση διαρροές από το Υπουργείο, θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ξανασυμβεί πολύ σύντομα συμβάν σ’ ένα από τα δρομολόγια του Οδοντωτού.

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στο έγγραφό της προς το υπουργείο Μεταφορών (όπως αποκάλυψαν στελέχη του υπουργείου) ζήτησε να μη γίνονται απογευματινά δρομολόγια, ειδικά τώρα που νυχτώνει πολύ νωρίτερα, γιατί εάν μπλοκάρει πάλι το τρενάκι, θα είναι πολύ δύσκολο να τρέχει μες στα σκοτάδια η 6η ΕΜΑΚ να απεγκλωβίζει τους επιβάτες.

Διασταλτικά ερμηνευόμενο, τούτο σημαίνει πως η ΕΜΑΚ διαβλέπει σοβαρή πιθανότητα επανάληψης περιστατικού σαν κι αυτό πριν λίγες μέρες. Και «προτιμά» να συμβεί αυτό πρωινή ώρα, με φως, παρά απόγευμα με σκοτάδι.

Διαβάζοντας, πάντως, κάποιος προσεκτικά και την ανακοίνωση του δημάρχου Καλαβρύτων, αλλά και την πιο φρέσκια ανακοίνωση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Θανάση Κανελλόπουλου, κατανοεί μερικά «πράγματα»:

-Υπάρχουν σημεία της διαδρομής στα οποία πράγματι η υποδομή έχει σημαντικά προβλήματα. Και υπεύθυνος να τα διορθώσει είναι ο ΟΣΕ. Ο οποίος, όμως, τρενάρει διαρκώς την παρέμβασή του, με αποτέλεσμα να δίνει πάτημα στην Hellenic Train να «πετάει την μπάλα στην… κερκίδα».

-Ο πιο σοβαρός λόγος για τον οποίο η Hellenic ψαλιδίζει διαρκώς δρομολόγια είναι ότι τα βαγόνια του Οδοντωτού (των οποίων η συντήρηση είναι αποκλειστικά δική της δουλειά) χρειάζονται σοβαρό «λίφτινγκ», αλλά αυτό απαιτεί «πολλά λεφτά» για τα πανάκριβα ανταλλακτικά, τα οποία η Hellenic δεν δείχνει πρόθυμη να διαθέσει…

Να γιατί ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλο. Ούτε ο ΟΣΕ είναι έτοιμος για τα καίρια έργα υποδομής στη διαδρομή του Οδοντωτού (κόστους 5 εκατομμυρίων ευρώ), ούτε η Hellenic για το γενικό «ρεκτιφιέ» στα βαγόνια της (κόστους κάτι λιγότερο).

Μόνο ένας μπορεί να πιέσει τις δύο πλευρές, κι αυτός είναι το υπουργείο. Εάν πραγματικά ο κ. Κυρανάκης θέλει να δώσει λύση στο θέμα, οφείλει να καλέσει άμεσα στο ίδιο τραπέζι ΟΣΕ και Hellenic Train, μαζί και οι δήμαρχοι Καλαβρύτων και Αιγιάλειας, κι εκεί ν’ ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους.

Τόσο απλό είναι το θέμα και συνάμα σύνθετο. Πολιτική βούληση χρειάζεται…

Θ. Παπαδόπουλος: «Τρεις αμυντικές σήραγγες»

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έμαθε από στενούς συνεργάτες του κ. Κυρανάκη ότι για την πλήρη θωράκιση της ασφάλειας της γραμμής εξετάζεται η κατασκευή τριών αμυντικών σηράγγων σε σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα και παράλληλα παρεμβάσεις συντήρησης σε όλο το μήκος του δικτύου, με υπολογιζόμενο κόστος 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ευθύνη που βαρύνει τον ΟΣΕ.

Θ. Κανελλόπουλος: «Θέλουν επισκευή τα εξαρτήματα»

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Καλαβρύτων, Θανάσης Κανελλόπουλος, αποκάλυψε όσα του είπε στενός συνεργάτης τού αναπληρωτή υπουργού Κώστα Κυρανάκη, και τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

«Ενημερώθηκα ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται στα δρομολόγια οφείλονται βασικά σε δύο αιτίες:

-Στην αναγκαιότητα συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο χρήζει ανανέωσης και επισκευής σε πολλά σημεία της διαδρομής και το κυριότερο, σε αναγκαίο ανταλλακτικό που διαθέτουν οι συγκεκριμένες άμαξες, το οποίο, δυστυχώς, επισκευάζεται από μία και μοναδική εταιρεία στην Ελβετία.

-Στην αναγκαιότητα συντήρησης ή και αλλαγής του εξαρτήματος που διαθέτουν οι συρμοί που πραγματοποιούν τα δρομολόγια του Οδοντωτού. Μου αναφέρθηκε ότι για τα δρομολόγια υπάρχουν μόλις 4 άμαξες, όλες ελβετικής κατασκευής, η μια εκ των οποίων είναι ακινητοποιημένη, λόγω του ότι το αναγκαίο εξάρτημα για την κίνησή της έχει αποσταλεί στην Ελβετία για επισκευή και αναμένεται η παράδοσή του σε περίπου 8-10 μήνες.

Επίσης, ότι τα συγκεκριμένα εξαρτήματα των εναπομεινασών 3 αμαξών χρειάζονται και αυτά συντήρηση – επισκευή και η καθημερινή τους χρήση οδηγεί, κατά τους ειδικούς, σε περαιτέρω φθορά αυτών».

Σημειωτέον, αυτά για τα οποία μίλησε ο κ. Κανελλόπουλος (και τα οποία του τα είπαν από το υπουργείο), την ευθύνη επισκευής την έχει η Hellenic, πλην της συντήρησης του δικτύου σε μερικά σημεία.

Γ. Μπέσκος: «Η Εισαγγελία οφείλει να δράσει»

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γιώργος Μπέσκος, ο οποίος έχει κάνει αλλεπάλληλες αναφορές στην Εισαγγελία Αιγίου, ζητώντας την παρέμβασή της, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας.

«Δεν υπάρχει πια ούτε δικαιολογία, ούτε άγνοια. Ολοι γνώριζαν. Ο ΟΣΕ, η Hellenic Train, το υπουργείο Μεταφορών. Γνώριζε και ο Δήμος Καλαβρύτων που, μόλις πριν λίγο καιρό, φωτογραφιζόταν με τον υπουργό Κ. Κυρανάκη για «τη στήριξη και αναβάθμιση του Οδοντωτού». Οι βράχοι πέφτουν, οι γραμμές φθείρονται, τα βαγόνια παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες και κανείς δεν κάνει τίποτα. Η Δικαιοσύνη οφείλει να δράσει τώρα.

