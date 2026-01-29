Οδοντωτός: Βράχος έπεσε στη γραμμή και χτύπησε συρμό – Ακυρώθηκαν δρομολόγια Διακοπτό–Καλάβρυτα

Πτώση βράχου σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, προκαλώντας επαφή με συρμό και την ακύρωση δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα–Διακοπτό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οδοντωτός: Βράχος έπεσε στη γραμμή και χτύπησε συρμό – Ακυρώθηκαν δρομολόγια Διακοπτό–Καλάβρυτα
29 Ιαν. 2026 12:52
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, όταν βράχος έπεσε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή και ήρθε σε επαφή με διερχόμενο συρμό, οδηγώντας στην ακύρωση δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα–Διακοπτό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, όταν ο βράχος κατέληξε στη γραμμή και συγκρούστηκε με τον συρμό. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δύο επιβάτες που βρίσκονταν στο τρένο μεταφέρθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους.

Λόγω της πτώσης του βράχου, καταργήθηκαν για σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333 στη συγκεκριμένη γραμμή. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.

Η Hellenic Train αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να επανέλθουν τα δρομολόγια το συντομότερο δυνατό, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
