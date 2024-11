Οι 10 καλύτερες ταινίες για να δείτε τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα και… οι πιο κρύες νύχτες επίσης σιγά σιγά μας προετοιμάζουν για τον χειμώνα και φυσικά τις γιορτές, αφού πλέον βρισκόμαστε λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα!

Αν και ο λαός λέει “κάνει κρύο, καιρός για δύο”, εμείς θα σας πούμε ότι αρχίζει να γίνεται πιο συναρπαστική η ιδέα όσο ο καιρός αλλάζει και ήδη και η ώρα άλλαξε και η νύχτα πλέον είναι πιο “μεγάλη”, μια ζεστή κουβερτούλα καλή παρέα και… μια ταινιούλα για το κλείσιμο της βραδιάς!

Δίκιο δεν έχω;!

Λοιπόν, διαλέξαμε μια σειρά από ταινίες που σίγουρα θα μας τραβήξουν το ενδιαφέρον αλλά θα μας ταξιδέψουν στον χρόνο… αλλά θα μας χαρίσουν και έντονα συναισθήματα και είναι αυτές που ακολουθούν.

Λάβετε θέσεις λοιπόν στον αναπαυτικό σας καναπέ, σκεπαστείτε καλά και ενόσω το ποπ κορν ακούγεται στη κουζίνα -σχεδόν έτοιμο-, ας ρίξουμε μια ματιά στις 10 καλύτερες επιλογές για ένα home cinema night!

1. Billy Lynn’s Long Halftime Walk

Ο 19χρονος Billy Lynn επιστρέφει σπίτι του ως παλαίμαχος από το Ιράκ. Μέσα από φλασμπάκ θα ανακαλύψουμε ότι οι μνήμες του μαρτυρούν μια διαφορετική ιστορία από όσα γνωρίζουμε για τον πόλεμο. Η επιστροφή του Ανγκ Λι Στον κινηματογράφο, τέσσερα χρόνια μετά την Ζωή του Πι, με τις φήμες να λένε ότι η Κρίστεν Στούαρτ κλέβει την παράσταση.

2. Ο Νόμος του Μέρφυ

Ο «Νόμος του Μέρφυ», η νέα ταινία του Άγγελου Φραντζή, σκηνοθέτη της μεγάλης επιτυχίας «Ευτυχία», είναι μια κωμωδία υψηλών προδιαγραφών που σπάει τον κώδικα με το ανατρεπτικό της σενάριο και το έξυπνο χιούμορ.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει η Κάτια Γκουλιώνη, έχοντας πλάι της ένα εντυπωσιακό cast: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Θάνος Τοκάκης, Χρήστος Στέργιογλου, Βικτόρια. Μπιτούνη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Λυδία Φωτοπούλου, Effi Rabsilber, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ευάγγελος Βογιατζής.

Το σενάριο υπογράφουν ο Άγγελος Φραντζής, η Κατερίνα Μπέη και ο Κωστής Σαμαράς, ενώ η μουσική φέρει την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μια πραγματικότητα που καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές.

Που βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει οι άλλοι για κείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: Θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας «To be or not to be?»

Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

3. La La Land

O σκηνοθέτης Damien Chazelle (του Whiplash) αφηγείται τραγουδιστά τον έρωτα ενός πιανίστα και μιας νεαρής ηθοποιού στο Λος Άντζελες. Ο Ryan Gosling και η Emma Stone λάμπουν. Όλα είναι πανέμορφα, όλα είναι μαγικά και για δυο ώρες θα περάσουμε χάρμα. Λογικά ο Chazelle θα κατάφερε όσα δεν μπόρεσε ο Φράνσις Κόπολα με το One From The Heart το 1981.

4. Gold

Ο Μάθιου Μακ Κόναχι σε μια άκομη άσκηση διακριτικού χαμαιλαιοντισμού αναζητά χαμένο χρυσό στα βάθη της Ινδοκίνας μαζί με την Bryce Dallas Howard. Ο σκηνοθέτης Stephen Gaghan θα έχει καλό λόγο για να επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στο σινεμά (από το Syriana) αν και το trailer δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά ένα κοπιάρισμα των τεχνικών του Σκορσέζε. Ελπίζουμε σε κάτι πρωτότυπο.

5. Passengers

Ένα διαστημόπλοιο ταξιδεύει σε έναν μακρινό αποικιακό πλανήτη μεταφέροντας χιλιάδες ανθρώπους παθαίνει ζημιά στους θαλάμους ύπνου, με αποτέλεσμα δυο επιβάτες να ξυπνήσουν. Το ταξίδι διαρκεί κανονικά 120 χρόνια, αλλά οι δυο επιβάτες ξυπνάνε 90 χρόνια νωρίτερα από τον προορισμό τους. Μια ιστορία βγαλμένη από το σύμπαν του Twilight Zone με την ολοένα και πιο καυτή σε δημοτικότητα Jennifer Lawrence και τον Chris Pratt.

6. Allied

Η δεξιοτεχνία του Ρόμπερτ Ζεμέκις είναι δεδομένη. Το ίδιο είναι και η τεθλασμένη γραμμή στην ποιότητα της καριέρας του καθώς έχει υπογράψει εξαιρετικά ψυχαγωγικές δουλειές και ουκ ολίγες χολιγουντιανές σούπες. Το Allied είναι ένα πολεμικό δράμα εποχής, με ρομαντικό πυρήνα, στην παράδοση του Άγγλου Ασθενή. Έχει όμως το πλεονέκτημα να διαθέτει την μούσα του Ευρωπαϊκού σινεμά, την Μαριόν Κοτιγιάρ στο καστ και τον Μπραντ Πιτ. Οπότε ελπίζουμε σε ένα στιβαρό αποτέλεσμα, με σκηνοθετική και ερμηνευτική πειθώ που σίγουρα θα βγάζει μάτι.

7. Hell or High Water

Ένας διαζευγμένος πατέρας μαζί με τον πρώην απατεώνα αδερφό του θα καταστρώσουν ένα σχέδιο απελπισίας για να σώσουν την περιουσία τους στο Τέξας. Μοντέρνο, σκονισμένο και σκεπτόμενο νέο-γουέστερν, στην παράδοση των αδερφών Κοέν από έναν εξαιρετικό μα τραγικά παραγνωρισμένο σκηνοθέτη, τον Σκοτ Μακένζι (Young Adam).

8. 20th Century Women

H ιστορία τριών γυναικών που εξερευνούν την αγάπη και την ελευθερία στην νότια Καλιφόρνια των τελών της δεκαετίας του 70. Θηλυκού ψυχισμού φολκ δράμα με την Elle Fanning, την Laura Wiggins, την Greta Gerwig και την Annette Bening. Έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη στην πένα και το σκηνοθετικό ένστικτο του Mike Mills που επιστρέφει έξι χρόνια μετά το αριστουργηματικό δράμα Beginners.

9. The girl with the dragon tattoo (2011)

Οι Ρούνι Μάρα και Ντάνιελ Κρεγκ πρωταγωνιστούν στην ταινία του 2011. Φωτ.: Courtesy Columbia Pictures

Από τo industrial σουηδικό αστικό τοπίο σε επαρχιακές καλύβες που η παγωνιά χτύπησε αλύπητα, η κατά Ντέιβιντ Φίντσερ εκδοχή του βιβλίου του Στιγκ Λάρσον είναι μία από τις πιο κρύες ταινίες της πρόσφατης μνήμης, τόσο, ώστε κατά τη διάρκεια της προβολής να αναζητάς μια κουβερτούλα παραπάνω. Και είναι κρύα κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, καθώς μας «καλωσορίζει» σε ένα σύμπαν ταξικής πάλης, ανθρωποφαγίας και αποξένωσης.

Στην απρόσμενη (για όσους έχουν δει το πρωτότυπο σουηδικό φιλμ) κατακλείδα η Λίσμπεθ δεν βρίσκει μια γωνιά για να φωλιάσει τα Χριστούγεννα κι ας παρασύρθηκε να πιστέψει το αντίθετο.

10. Prisoners (2013)

Δεν είναι το νοτισμένο σκηνικό ούτε η σχεδόν αποχρωματισμένη φωτογραφία του Ρότζερ Ντίκινς που σε κάνουν να τουρτουρίζεις στο θρίλερ του Ντενί Βιλνέβ. Δεν είναι καν το δυσάρεστο, ενίοτε αδυσώπητο ψυχολογικά θέαμα. Είναι περισσότερο εκείνο το συγκλονιστικό φινάλε με μια σφυρίχτρα που ηχεί καλώντας σε βοήθεια, δίχως να αποκρίνεται κανείς (και Κανείς). Είναι που όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους νιώθεις τον κόσμο έξω να φαντάζει ακόμα πιο κρύος, επειδή ο Θεός τον εγκατέλειψε.

