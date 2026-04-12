Οι 21 ώρες συζητήσεων και οι κόκκινες γραμμές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Με τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν που έγινε στο Πακιστάν, ωστόσο δεν υπήρξε συμφωνία.

Εικοσιμία ώρες διήρκησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν – ΗΠΑ στο Πακιστάν, με φόντο τον τερματισμό του πολέμου που ήδη έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες κόσμου. Η Τεχεράνη είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή πως «μπαίνει» στη φάση των συνομιλίων με δυσπιστία καθώς και οι δύο πλευρές είχαν ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές τους. Εν τέλει, καμία χώρα δεν έκανε πίσω και έτσι, οι πρώτες συνομιλίες αποδείχθηκαν άκαρπες.

Λίγο πριν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναχωρήσει από το Πακιστάν, ανακοίνωσε πως δεν «βγήκε λευκός καπνός» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε πως αυτή η εξέλιξη επηρεάζει περισσότερο το Ιράν παρά τις ΗΠΑ ενώ αναφέρθηκε και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης – αφορμή του οποίου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Μέση Ανατολή: Άκαρπες οι επαφές για την εκεχειρία, κάναμε την καλύτερη πρόταση, είπε ο Βανς

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία. Νομίζω πως είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», ανέφερε αρχικά προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ παραχώρησαν την τελική και την καλύτερη τους προσφορά.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως το Ιράν δεν δεσμεύτηκε να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμά του, κάτι που απαιτεί τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντι Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

«Παράλογες οι απαιτήσεις τους»

Από την άλλη, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «παράλογες απαιτήσεις» και επιβεβαίωσε τον τερματισμό των συνομιλιών. Λίγες ώρες μετά, ιρανικά μέσα μετέδωσαν πως το ιρανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με Πακιστάν και γείτονες χώρες δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Οι συνομιλίες των δυο χωρών, με μεσολάβηση του Πακιστάν, έγιναν σε επίπεδο άνευ προηγουμένου από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, το 1979.

Μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες την Τετάρτη, σκοπό είχαν να εξευρεθεί συμφωνία για διαρκή ανακωχή.

Σχετικά με τις αποστολές, ο Τζέι Ντι Βανς συνοδεύτηκε από τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ιράν αντιπροσώπευσαν ιδίως ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή, κι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η αποστολή είχε κάπου 70 μέλη.

Προτού ανακοινωθεί η αποτυχία και ο τερματισμός των διαπραγματεύσεων, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν «διάφορες συνιστώσες των βασικών ζητημάτων υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, του πυρηνικού προγράμματος, της άρσης των κυρώσεων και του οριστικού τέλους του πολέμου εναντίον του Ιράν και στην περιοχή».

