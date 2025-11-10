Οι αιτίες για την κρίση και το restart του Παναθηναϊκού

Σε κρίση ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός και μεγαλώνουν τα ερωτηματικά. Και η κρίση πιστοποιείται όχι μόνο από τις εμφανίσεις της ομάδας αλλά και από τις δηλώσεις παικτών και προπονητή. Ακόμα και ο Αταμάν είπε πρόσφατα ότι έτσι δεν θα πάμε καν στο Φάιναλ Φορ. Που φέτος γίνεται στο ΟΑΚΑ και γι’ αυτό υπάρχει ανησυχία μιας και ο ΠΑΟ έχει το πιο μεγάλο μπάτζετ μάλιστα στην Ευρωλίγκα.

Αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες συμφωνούν ότι δεν παίζουν καθόλου καλά. Σαφώς πάντως είναι νωρίς. Αλλά σαφώς υπάρχουν ζητήματα. Ξεκάθαρα πάντως και το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν και με άλλες ομάδες, διόλου απίθανο να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να πετάει τον Γενάρη π.χ.!

Πώς θα γίνει αυτό και γιατί τώρα δεν …στρίβει που λέμε; Απλά πράγματα. Πρώτα θα πάρει παίκτη τώρα άμεσα για το “5” καθώς φαίνεται πως ο Λεσόρ θα αργήσει πολύ.

Πρώτα από όλα να βγάλει πάθος και εγώ για να παίξει άμυνα που είναι κακός. Να σουτάρει καλά καθώς αν και με τόσους ακριβούς παίκτες έχει το 2ο χειρότερο ποσοστό στο τρίποντο. Ακόμα και στο σκοράρισμα οι 87π είναι πλασματικοί, καθώς και στο Βελιγράδι σκοράρισε στο τέλος (είχε 40π για 30 λεπτά !).

Η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με τις απουσίες ήταν λογική. Ο διασυρμός, όμως, χάνοντας 30π στο 30′ και αρχίζοντας με 0/12 τρ, ήταν θέμα. Μέγα θέμα τα νεύρα Ναν και Αταμάν που θα έπρεπε να τον ηρεμεί αλλά ακολουθεί και αυτός.

Ο αρχισκόρερ του ΠΑΟ είναι πρόβλημα φέτος που τον έχουν χαμπάρι και παίζουν με την ψυχολογία του. Στην Σερβία 6π και 7 λάθη! Η χημεία με τον Σορτς άλλο θέμα καθώς και οι δύο θέλουν την μπάλα στα χέρια.

Για να χωρέσουν όλοι και με τον Όσμαν στο “3”, έχασε τον ρόλο του ο εξαιρετικός πέρσι Γκραντ (φέτος 5π και κακή άμυνα). Ο Παναθηναϊκός είναι στο 5-4 και είναι νωρίς αλλά πρέπει να βρει λύσεις.

Μετά το Παρίσι που θέλει το ματς, έχει και 4ο σερί εκτός (Μαδρίτη), σχεδόν χαμένο, ειδικά όπως είναι σήμερα. Μετά όμως έχει μέσα σερί Ντουμπάι, Παρτίζαν και Βαλένθια με πρέπει για 3χ3 και νέα αρχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



