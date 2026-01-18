Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα στα σημεία από τον ΟΥΚ στον Βόλο

Την ήττα στον Βόλο από τον εκεί ΟΥΚ με σκορ 14-12 υπέστη η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ για την 7η αγωνιστική του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο φινάλε και τα «δελφίνια» θα μπορούσαν να είχαν αποδράσει ακόμη και με τη νίκη.

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης. Τα 8λεπτα: 3-2, 5-5, 2-2, 4-3. Τα γκολ του ΟΥΚ Βόλου: Δημητρίου 2, Γιαζντανκάχ 6, Κουφιδάκης 6.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 3, Περίδης 1, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραϊσκος 4, Τσαγρής, Σαλπόγλου, Κοτσώνης 2, Βαλουξής, Αβράμης, Ασάντι, Καψοκαββάδης, Τσίπης 1.

* Απουσίαζαν οι Γουρδούπης (με πυρετό) και Κωνσταντακόπουλος (έσπασε δάχτυλό του στην προπόνηση).

* «Κάναμε πολλά λάθη τα οποία δεν επιτρέπονται σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Πέρα, όμως, από τα δικά μας λάθη είδαμε και τέσσερις παίκτες μας να αποβάλλονται με ποινές. Σε κάθε περίπτωση, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη. Πλέον, θα ανασυνταχτούμε και θα κοιτάξουμε μπροστά μας. Το Σάββατο μας περιμένει εκ νέου δύσκολο παιχνίδι στον Βόλο με τη Νίκη και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα».

