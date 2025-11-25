Οι διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη

Γνωστοί έγιναν την Τρίτη (25/11) οι διαιτητές που ορίστηκαν στα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (27/11) απέναντι στις Στουρμ Γκρατς και Μπραν αντίστοιχα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, η UEFA όρισε στην αναμέτρηση των πράσινων τον Ιταλό Σιμόνε Σότσα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νταβίντε Ιμπεριάλε και Κάλεντ Μαχρί, 4ος θα είναι ο Λούκα Τσουφέρλι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Βαλέριο Μαρίνι και Ντανιέλε Ντοβέρι.

Το παιχνίδι του Δικεφάλου θα διευθύνει ο Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν με βοηθούς τους Κριστόφ Γκουντς και Μάρκο Αχμούλε. 4ος θα είναι ο Φλόριαν Μπάντστουμπνερ και στο VAR οι Πάσκαλ Μίλερ και Μπέντζαμιν Κόρτους.

