Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
15 Οκτ. 2025 13:07
Πριν από λίγο η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Α2 Εθνική βόλεϊ, όπου συμμετέχουν οι τρεις ομάδες της Αχαΐας, ο Ερμής, η Ολυμπιάδα και ο ΑΟ Αιγιαλέων.

Το παιχνίδι Ολυμπιάδα-Γλυφάδα οριστήκαν να σφυρίξουν οι Βασιλείου-Γεωργόπουλου και το ΑΟ Αιγιαλέων-Ερμής οι Γκόλφης-Παπαχριστόπουλος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α.Ε.Κ. – Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου, Διαιτητές: Προκοπίου, Δημόπουλος.
Ολυμπιάδος, 18.00: Α.Ε.Π. Ολυμπιάς – Α.Σ.Π. Γλυφάδας, Διαιτητές: Βασιλείου, Γεωργοπούλου.
«Ν. Παξιμαδάς», 18.00: Γ.Σ. Πετρούπολης – Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός, Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Καλούδας.
Αιγίου, 19.00: Α.Ο. Αιγιαλέων – Α.Σ.Π. Ερμής, Διαιτητές: Γκόλφης, Παπαχριστόπουλος.
Εσπέρου, 19.30: Π.Ο.Κ. Έσπερος – Α.Ο. Ιωνικός, Διαιτητές: Χουλιαρόπουλος, Μέκιος Απ..
