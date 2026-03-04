Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Αθ. Παπαργύρη και Ειρ. Γαλιατσάτου στον peloponnisos FM
Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να γελάσετε, να συγκινηθείτε και να προβληματιστείτε με ένα έργο που θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε άνθρωποι.
Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η ξεκαρδιστική παράσταση «Να’μαστε και κάπου ανθρώποι» του Στράτου Ναλμπαντίδη, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά, επανέρχεται για 9 μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, Πάτρα, πίσω από τον Άγιο Ανδρέα) με πρώτη την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Αθηνά Παπαργύρη και Ειρήνη Γαλιατσάτου, μέλη της ομάδας «Υποκριτές», μίλησαν στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας”, και τον Προκόπη Κόγκο, αποκαλύπτοντας μυστικά της παράστασης, τη χημεία της ομάδας και τις συγκινήσεις που φέρνει το έργο στο κοινό.
Ακούστε την όμορφη συζήτηση:
