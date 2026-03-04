Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Αθ. Παπαργύρη και Ειρ. Γαλιατσάτου στον peloponnisos FM

04 Μαρ. 2026 19:47
Pelop News

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η ξεκαρδιστική παράσταση «Να’μαστε και κάπου ανθρώποι» του Στράτου Ναλμπαντίδη, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Παπλά, επανέρχεται για 9 μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4, Πάτρα, πίσω από τον Άγιο Ανδρέα) με πρώτη την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Αθηνά Παπαργύρη και Ειρήνη Γαλιατσάτου, μέλη της ομάδας «Υποκριτές», μίλησαν στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας”, και τον Προκόπη Κόγκο, αποκαλύπτοντας μυστικά της παράστασης, τη χημεία της ομάδας και τις συγκινήσεις που φέρνει το έργο στο κοινό.

Ακούστε την όμορφη συζήτηση:

