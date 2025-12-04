Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, «Οι Φρουροί της Επανάστασης» άρχισε σήμερα (4/12/2025) τακτικές ασκήσεις στον Κόλπο, απευθύνοντας προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, ήδη πέντε και πλέον μήνες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Το αεροσκάφος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε στόχος τεσσάρων στρατιωτικών drones

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν “τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης” των ναυτικών δυνάμεων της διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC)” για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής” μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Οι ναυτικές δυνάμεις “απηύθυναν προειδοποιήσεις στα αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, διαβιβάζοντάς τους αυστηρό μήνυμα”, αν και το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν έγινε γνωστό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο δεν προέβησαν σε κανένα σχόλιο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν επίσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας “ικανά να εντοπίζουν αεροπορικούς και ναυτικούς στόχους με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης”, πρόσθεσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υποδιοικητής των Φρουρών, ο Αλί Φανταβί, δήλωσε την Τετάρτη ότι “καμιά χώρα δεν μπορεί να περιορίσει τον ρόλο του Στενού του Ορμούζ” και υποσχέθηκε ότι οι Φρουροί θα προστατεύσουν αυτή τη θαλάσσια οδό.

Κάθε χρόνο σχεδόν 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο και το στρατηγικό Στενό του Ορμούζ.

“Η ασφάλεια του Περσικού Κόλπου είναι η κόκκινη γραμμή του Ιράν”, πρόσθεσε, προειδοποιώντας τους αντιπάλους του, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους αποκαλεί “τους κυριότερους μοχλούς της παγκόσμιας ανασφάλειας”, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι Φρουροί έχουν κατασχέσει επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που φέρουν ξένη σημαία και διαπλέουν τον Κόλπο με την κατηγορία του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν την 13η Ιουνίου προκάλεσε μια σύγκρουση 12 ημερών μεταξύ των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΗΠΑ έπληξαν επίσης τρεις σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα πλήγματα, στα οποία σκοτώθηκαν χίλιοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ανώτεροι διοικητές των Φρουρών, οδήγησαν στην απάντηση αντιποίνων του Ιράν με πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς.

