Οι «Γιατροί του Κόσμου» παρέδωσαν 7 απινιδωτές στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής εκ μέρους των «Γιατρών του Κόσμου» επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, η κοινωνική λειτουργός, Άννα Μαρία Ανδρέου και η νοσηλεύτρια, Στέλλα Ανδρέου, οι οποίες παρέδωσαν τρεις σύγχρονους απινιδωτές, οι οποίοι μάλιστα έχουν οδηγίες στα ελληνικά.

13 Μαρ. 2026 12:45
Συνολικά επτά απινιδωτές στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, σε σχολεία και στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας παρέδωσαν οι «Γιατροί του Κόσμου», στο πλαίσιο των δράσεων που εντάσσονται στο μνημόνιο συνεργασίας που έχει συνυπογραφεί μεταξύ του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου και της διεθνούς ιατρικής- ανθρωπιστικής οργάνωσης.

Αμέσως μετά συνοδευόμενες από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Bασίλη Καρβουνιάρη επισκέφθηκαν το Γυμνάσιο Κ. Αχαΐας, το Γυμνάσιο- Λ.Τ. Ριόλου και το Γυμνάσιο Μαζαρακίου, παραδίδοντας επίσης, από έναν απινιδωτή και τέλος, το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Πρόκειται για μία σημαντική κίνηση ουσιαστικής αλληλεγγύης και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, καθώς η τοποθέτηση απινιδωτών σε δημόσιους χώρους και σχολικές μονάδες μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια σε έκτακτες στιγμές ανάγκης.

Να σημειωθεί, πως τα μέλη των «Γιατρών του Κόσμου» κατά την παράδοση των απινιδωτών, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που παραδόθηκαν, καθώς θα ακολουθήσουν κι άλλοι, πραγματοποίησαν και επίδειξη της λειτουργίας τους.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους «Γιατρούς του Κόσμου» για την ανταπόκρισή τους και επεσήμανε πως η δημοτική Αρχή συνεχίζει μέσω συνεργασιών να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

