Οι γυναίκες του ΝΟΠ ήρθαν ισόπαλες, με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή
Προηγήθηκαν 11-10, αλλά η Ηλιούπολη ισοφάρισε σε 11-11
Αν και το πάλεψαν μέχρι το τέλος οι γυναίκες του ΝΟΠ ήρθαν ισόπαλες 11-11 με την Ηλιούπολη για την 21η αγωνιστική και θα αγωνιστούν με μειονέκτημα έδρας στα play outs.
Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs
Η πατρινή ομάδα έφτασε τους 4 βαθμούς, η Ηλιούπολη τους 7 και ότι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική ο ΝΟΠ θα τερματίσει στην προτελευταία θέση και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας την παραμονή ου.
Στα του αγώνα ο ΝΟΠ βρέθηκε να χάνει με 9-10, το γύρισε σε 11-10 αλλά ισοφάρισε η Ηλιούπολη στο τελευταίο λεπτό.
Στο τελευταίο λεπτό ο ΝΟΠ είδε την τελευταία επίθεση με την μπάλα να περνά στην Κρότο ο οποία δεν μπορούσε να σουτάρει με τον ΝΟΠ να φωνάζει για παράβαση αλλά οι διαιτητές δεν έδωσα τίποτα και το 11-11 έμεινε μέχρι το τέλος.
