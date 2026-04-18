Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs

Επικράτησε 18-13, Σταμέλος, Λαμπάτος και Παπαχριστόπουλος σκόραραν από τρία γκολ

18 Απρ. 2026 16:40
Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και με «όπλο» την άμυνα, η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ, νίκησε εντός έδρας, με 18-13 τον ΟΦΘ, στην τελευταία αγωνιστική της Β΄ φάσης της water polo league και απέκτησε το πλεονέκτημά έδρας στα play-outs.

Η πατρινή ομάδα έφτασε στους 13 βαθμούς, ισοβάθμησε με τα Χανιά και επειδή ηταν καλύτερη στην ισοβαθμία τερμάτισε στην 6η θέση.

Ετσι, ο ΝΟΠ θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας κόντρα στα Χανιά με την πρώτη ομάδα που θα φτάσει στις δυο νίκες να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση των play-outs, όπου λογικά θα συναντηθεί με τον ΟΦΘ.

Στα του σημερινού αγώνα η ομάδα του Κουνδουράκη μπήκε με το μαχαίρι στα «δόντια», προηγήθηκε με 5-3 και 9-5 στο τέλος του ημιχρονίου, ο ΟΦΘ αντέδρασε και μείωσε σε 1-8, αλλά ο ΝΟΠ είχε την ψυχραιμία και την ωριμότητα όχι μόνο να κρατήσει το σκορ, αλλά και να προηγηθεί με 15-10 φτάνοντας τελικά στη νίκη με 18-13.

Τα 8λεπτα: 5-3,, 9-5, 12-10, 18-13.

ΝΟΠ (Κουνδουράκης): Καβουσανός, Σταμέλος 3, Κανελλόπουλος 2. Χάντζιτς 1, Λαμπάτος 3, Παπαχριστόπουλος 3, Αντίοχος 2, Π. Σιαμάς 2, Ανδρικόπουλος 1. Δ. Τουντόπουλος 1.

