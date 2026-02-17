Οι ΗΠΑ χτύπησαν σε Ειρηνικό και Καραϊβική ναρκο-σκάφη – Έντεκα νεκροί

Τουλάχιστον 11 άνδρες που κατηγορούνται από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας όταν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τα σκάφη στα οποία επέβαιναν -δύο στον Ειρηνικό και ένα στην Καραϊβική- σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αμερικανικό στρατό.

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα ανακοινώθηκαν μέσω X από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026



Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί πλέον πάνω από έξι μήνες, τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις», άποψη με την οποία συμφωνούν ειδικοί.

