Οι κλήσεις του Βλάχου για την προετοιμασία της Εθνικής

30 Μαρ. 2026 21:09
Pelop News

Με 17 παίκτες θα αρχίσει την προσεχή Πέμπτη (2/4) η προετοιμασία της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών, ενόψει της προκριματικής φάσης του World Cup, που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως την Κυριακή του Πάσχα 12/4. Σε σχέση με τη 15άδα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Θοδωρής Βλάχος άφησε εκτός τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο και δεν έχει καινούρια πρόσωπα, με τους Ζαννή Αλαφραγκή, Νίκο Γαρδίκα και Νίκο Καστρινάκη να διεκδικούν μία θέση στην τελική αποστολή, έχοντας μετάσχει στην προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε τους εξής πολίστες: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Ντίνος Γενηδουνιάς, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί στον Α΄ όμιλο της Division 1 και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Ουγγαρία (6/4), τη Σερβία (7/4) και την Ολλανδία (8/4), με ώρα έναρξης των αγώνων στις 6 μ.μ. Τον Β΄ όμιλο απαρτίζουν οι Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και ΗΠΑ. Οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου θα σχηματίσουν στη συνέχεια το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και οι υπόλοιπες το γκρουπ των θέσεων 5-8, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9, 11 και 12 Απριλίου. Οι πρώτες έξι της κατάταξης προκρίνονται στην τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή και των πρώτων δύο ομάδων της Division 2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ