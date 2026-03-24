Οι κολυμβητές της ΝΕΠ έκαναν και πάλι θραύση στο ΟΑΚΑ

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές-τριες της ΝΕΠ που πήραν μέρος στους διεθνείς αγώνες «Α.Σ. ΠΕΡΑ – Αθλητική πορεία από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα ΙV» που διοργάνωσε ο σύλλογος Α.Σ. ΠΕΡΑ στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ το τριήμερο 20-21-22 Μαρτίου.

Σε μία σημαντική διοργάνωση με δυνατές συμμετοχές κι αρκετά μεγάλο συναγωνισμό τα παιδιά της ΝΕΠ έδωσαν και πάλι τα διαπιστευτήριά τους, παίρνοντας μετάλλια, βελτιώνοντας τους χρόνους τους και έχοντας γενικά μία εξαιρετική και πάλι παρουσία. Έτσι η πατρινή ομάδα στις Αγωνιστικές κατηγορίες πήρε την 5η θέση στον πίνακα των μεταλλίων (σε σύνολο 46 βαθμολογούμενων ομάδων), πίσω μόνο από τις πολύ μεγάλες δυνάμεις (Ολυμπιακός, Παλαιό Φάληρο, Ωκεανός, Ντερη) και μπροστά από πολλές άλλες παραδοσιακά δυνατές ομάδες του χώρου και φυσικά πρώτη από τις Περιφερειακές ομάδες. Συγκεκριμένα κατακτήθηκαν 16 μετάλλια (9 χρυσά- 4 αργυρά και 3 χάλκινα) και αρκετές καλές θέσεις σε όλες τις κατηγορίες. Αναλυτικά τα χρυσά πήραν: δύο η Ήρα Καραγιάννη (Κορασίδα) στα 100μ. πρ. με χρόνο 01:17.80 και στα 200μ. πρ. με 02:46.99, δύο ο Φάνης Κουρής (Έφηβος Β΄) στα 50μ. πετ. με 25.35 και στα 100μ. πετ. με 57.42, δύο ο Ανδρέας Κοτσαύτης (Παμπαίδας Α΄) στα 100μ. ελ. με χρόνο 58.54 και στα 50μ. πετ. με 28.11 και από ένα: η Βασιλική Ζαφειροπούλου (Παγκορασίδα Α΄) στα 400μ.ελ. με χρόνο 04:47.36, η Γαρυφαλλιά Κυριακή Μυλωνά (Παγκορασίδα Α΄) στα 50μ. ύπτ. με χρόνο 34.06 και ο Άγγελος Καρακάσης (Παίδας) στα 400μ. ελ. με 04:15.84. Τα αργυρά πήραν οι: δύο η Δήμητρα Κωνσταντάτου (Παγκορασίδα Α΄) στα 200μ. ύπτ. με χρόνο 02:33.53 και στα 50μ. πετ. με 30.62, Μάρκος Παπαδόπουλος (Παμπαίδας Α΄) στα 50μ. ύπτ. με 29.84 και Άγγελος Καρακάσης (Παίδας) στα 200μ. ελ.. με 01:59.68. Τα χάλκινα πήραν: 2 ο Μάρκος Παπαδόπουλος (Παμπαίδας Α΄) στα 200μ. ύπτ. με 02:23.81 και στα 200μ. Μ.Α. με 02:23.62 και η Δήμητρα Κωνσταντάτου (Παγκορασίδα Α΄) στα 200μ. Μ.Α. με 02:34.18. Αρκετά καλή παρουσία και από τη Βασιλική Ζαφειροπούλου (Παγκορασίδα Α΄) και 4η θέση στα 200μ. ελ. με χρόνο 02:17.07, Ανδρέα Κοτσαύτη (Παμπαίδας Α΄) και 4η θέση στο ίδιο αγώνισμα με χρόνο 02:06.81, από τον Παναγιώτη Κάτση (Παμπαίδας Α΄) στα 200μ. πετ. και 5η θέση με χρόνο 02:29.63, αλλά και στα 100μ. πετ. με 01:08.42 και 8η θέση, Γαρυφαλλιά Κυριακή Μυλωνά (Παγκορασίδα Α΄) στα 200μ. ύπτ. με 02:45.82 και 8η θέση, Βασιλική Ζαφειροπούλου (Παγκορασίδα Α΄) στα 100μ. ελ. με χρόνο 01:04.49, Γιώργο Μοφρίδη (Παμπαίδας Α΄) στα 100μ.-200μ.ελ. και 50μ.πετ. και Γιώργο Κοτσαύτη (Παμπαίδας Β΄) στα 50μ.-100μ.πετ. και 100μ.πρ.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες και σήκωσαν για μία ακόμα φορά ψηλά τη σημαία της ΝΕΠ σε ένα άκρως ανταγωνιστικό μίτινγκ και φυσικά στην προπονήτριά τους Λίνα Μαστροπάσκουα, για τις συνεχόμενες επιτυχίες και διακρίσεις των κολυμβητών-τριών της

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



