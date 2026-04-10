Οι «μικροί» του Άτλαντα Πατρών κέρδισαν εμπειρίες και σήκωσαν κούπα στη Ζάκυνθο ΦΩΤΟ

Την επόμενη εβδομάδα δύο ακόμα τμήματα του Ατλαντα θα βρεθούν ξανά στη Ζάκυνθο

10 Απρ. 2026 16:26
Pelop News

Με χαμόγελα, πλούσιες εμπειρίες, αλλά και δυο κύπελλα στις αποσκευές τους, επέστρεψαν στην Πάτρα οι ποδοσφαιριστές των δύο τμημάτων του Ατλάντα Πατρών, που συμμετείχαν στο πασχαλινό τουρνουά «Ιόνιο», το οποίο διοργάνωσε στη Ζάκυνθο, η Δόξα Πηγαδακίων.

Η πατρινή ομάδα συμμετείχε με δύο τμήματα, την Κ9 και την Κ10, όπου αμφότερες  κατέκτησαν και το κύπελλο, καθώς αναδείχθηκαν πρώτες στον όμιλό της.

Η Κ10 επικράτησε του Αετιακού, του Ολυμπιακού Πύργου, της Δόξας Πηγαδακίων και του ΑΟΝ Αργυρούπολης.

Οι αθλητές του Ραμπαβίλα δείχνοντας συνέπεια κατέκτησαν το τρόπαιο και πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη διάκριση, επιβεβαιώνοντας την καλή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες.

Οι αθλητές που απάρτιζαν την ομάδα ήταν οι εξής: Εύθυμης Κατριμπούζας, Γιώργος  Γιαννόπουλος, Βασίλης Δελημάρης, Χρήστος Βασιλάκας, Χρήστος Κόγκος, Ανδρέας Κόγκος, Σ. Αθανασόπουλος, Μάριος  Μαρινέλης, Δημήτρης Κερασιώτης, Αιμίλιος Νικολακόπουλος, Γιώργος Δημάκης και Γιώργο-Aντρέα Αθανασόπουλο.

Χαμόγελα για τους αθλητές του Νιοτόπουλου

Σε ότι αφορά την Κ9, ο απολογισμός για το σύνολο του Κώστα Νιοτόπουλου ήταν  τρεις νίκες σε ισαρίθμους αγώνες και νίκη στον τελικό του τουρνουά με 1-0.

Οι αθλητές που απάρτιζαν την ομάδα ήταν οι εξής: Βαντάνας Διονύσιος , Γελάσιος Αντώνιος  Καζαντζόγλου Άγγελος , Μαλατάκης Χαράλαμπος, Μητσόπουλος Άγγελος, Νικολακόπουλος Αιμίλιος, Ντεντόπουλος Σπυρίδων  και Ραβαζούλας Αθανάσιος.

Το προπονητικό επιτελείο. Από αριστερά: Ραμπαβίλας, Ανδρουτσόπουλου και Νιοτόπουλος

 

