Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον Εθνικό και… 4 στα 4
Μια θαυμάσια ομάδα έχουν δημιουργήσει ο Θανάσης Κοντάκος και ο Παναγιώτης Ορφανός στους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ.
Εξαιρετικό φινάλε για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ και νίκη με 17-9 επί του Εθνικού. Τα 8λεπτα: 2-5, 4-6, 0-4, 3-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 2, Παπαναγιώτου 4, Φουρκιώτης 3, Σταματακόπουλος 2.
