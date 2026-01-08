Οι Μητροπολίτες Πατρών και Ιρλανδίας στο Τρίκορφο – Στα βήματα του Σεραφείμ του Σάρωφ

08 Ιαν. 2026 18:00
Pelop News

Μια από τις πρώτες εορτές κάθε έτους είναι εκείνη του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ.

Κι αν το όνομα αυτό δεν σας θυμίζει κάτι, επιβάλλεται να σας αποκαλύψουμε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς Ρώσους αγίους, ο οποίος τιμάται και από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και από τους Αγγλικανούς.

Στη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ είναι αφιερωμένο το μοναστήρι που βρίσκεται στο Τρίκορφο Δωρίδος, το οποίο υποδέχθηκε την περίοδο του Αγίου Δωδεκαημέρου (Χριστουγέννων) δυο υψηλές παρουσίες, εκείνη του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου κι εκείνη του Μητροπολίτη Ιρλανδίας κ. Ιακώβου. Μάλιστα, για τον δεύτερο αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη στη Μονή Τρικόρφου, σε αντίθεση με τον Ιεράρχη των Πατρών, ο οποίος -και λόγω της κοντινής απόστασης- έχει βρεθεί στα υψώματα της Φωκίδας πολλές φορές.

Ο ηγούμενος της Μονής Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης υποδέχθηκε τους δυο Αρχιερείς με σεβασμό και χαρά και τους οδήγησε στον ιερό ναό για να προσκυνήσουν. Μετά όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στο Συνοδικό της Μονής, εκεί όπου προσφέρθηκε κέρασμα και συζήτησαν διάφορα πνευματικά θέματα, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα μας και διεθνώς. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Ιρλανδίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ιερά Μητρόπολη της ποιμαντορίας του, στην άλλη άκρη της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο Γέροντας Νεκτάριος ευχαρίστησε και τους δύο Αρχιερείς για την άτυπη επίσκεψή τους και τους προσκάλεσε όποτε μπορούν να έρθουν να λειτουργήσουν στην Ιερά Μονή, στην οποία, σημειωτέον, γιορτάστηκαν με λαμπρότητα και τα Θεοφάνια.

